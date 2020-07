22-Jähriger misshandelte Güstrower mit Tattoo-Nadel: „Mir tut alles sehr leid“

Rostock

Der Strafprozess gegen einen 22-Jährigen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ist am Mittwoch vor dem Rostocker Landgericht fortgesetzt worden. Der in der Dominikanischen Republik geborene Christopher R. soll laut Anklage am 8. August 2019 morgens um 2.30 Uhr zusammen mit Lyon F., dem Nachbarn des späteren Opfers Danny B., zu dessen Güstrower Wohnung gekommen sein, um B. mit einer Schere zu verletzen, ihn ins Gesicht zu schlagen und schließlich mehrfach mit einer Tattoo-Nadel in die Wange zu stechen. Zudem soll R. 150 Euro aus der Geldbörse des Geschädigten gestohlen haben.

Der Angeklagte nutzte die Gelegenheit, um sich bei Opfer Danny B., der auch als Nebenkläger auftritt, zu entschuldigen. „Mir tut alles sehr leid, ich wäre auch bereit, ein Schmerzensgeld zu zahlen“, sagte der 22-Jährige. Der Mann räumte bereits ein, die ihm vorgeworfenen Körperverletzungen begangen zu haben, stritt jedoch eine Beteiligung am Raub ab.

Zwei Zeugen erschienen nicht

Am ersten Verhandlungstag am Dienstag wurde dem Gericht zudem bekannt, dass der Angeklagte die vorgeworfene Tat möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen begangen haben könnte. Deshalb müsse laut Aussage der Kammer nun ein psychiatrisches Gutachten erstellt und geprüft werden, ob die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt infrage kommt.

Von den drei geladenen Zeugen erschienen zwei unentschuldigt nicht. Dabei handelte es sich um den mutmaßlichen Komplizen vom Angeklagten, B.s Wohnungsnachbar Lyon F. sowie dessen Mutter. Die Folge: Für beide ordnete das Gericht eine Geldstrafe von jeweils 150 Euro oder ersatzweise drei Tage Haft an. Der Prozess geht erst am 28. Juli weiter.

