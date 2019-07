Kessin

Seit 1994 gibt es die Jugendfeuerwehrabteilung der freiwilligen Feuerwehr in Kessin. In diesem Jahr feiert der Nachwuchs das Jubiläum. Seit Anfang an dabei: Sebastian Berg. Der Sohn des ehemaligen Wehrführers Uwe Berg ist stolz auf die Arbeit der Kessiner Jugend. Ihn selbst habe das Engagement nachhaltig geprägt.

Als Sebastian Berg mit zehn Jahren der neuen Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kessin beigetreten ist, war das eine ausgemachte Sache. „Mein Vater war Wehrführer und auch meine Mutter ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Kessin.“ Wie wichtig die Jugendabteilung für das Bestehen solch einer ehrenamtlichen Institution ist, zeigt das Beispiel des 36-Jährigen. Denn bis heute ist er Teil der Gemeinschaft und seit zwei Jahren sogar Wehrführer. „Ich bin seit Anfang an dabei. Ich bin mit der Arbeit aufgewachsen und durfte in die Fußstapfen meines Vaters treten.“

Sebastian Berg ist Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Als man 1994 die Jugendabteilung gründete, war er einer der ersten Mitglieder. Quelle: Moritz Naumann

Um die freiwillige Feuerwehr am Leben zu erhalten, ist Nachwuchsarbeit unerlässlich. „Das ist unsere Zukunft. Ohne unsere Jugend können wir den Laden auf lange Sicht dicht machen“, sagt Berg. Im Moment sind 16 Kinder und Jugendliche Mitglied in der Jugendabteilung. „Damit sind wir sehr zufrieden. Unsere Jugend hat Bock und ist sehr engagiert.“

Die Hälfte bleibt dabei

Berg hofft dennoch, dass die Nachfrage nicht abreißt und sich weiterhin Kinder und Jugendliche für das ehrenamtliche Engagement begeistern können. Er geht davon aus, dass knapp die Hälfte der derzeitigen Mitglieder später auch bei den Erwachsenen Hand an die Löschgeräte legen werden. „Es ist ja heute so, dass viele den Ort auch verlassen und dementsprechend nicht mehr Teil unserer Einheit sein können.“

Doch nicht nur für die Sicherung der Zukunft sei die Arbeit wichtig, sondern auch für die Entwicklung der Jugendlichen. „Hier lernen sie Teamfähigkeit, Vertrauen und Verantwortung für andere zu übernehmen.“ Berg spricht aus Erfahrung: „Das hat meine Lebenseinstellung geprägt.“ Aber was wird eigentlich in der Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehr so gemacht? „Vordergründig Brandschutzerziehung und Erste-Hilfe-Maßnahmen“, sagt Berg. Dies werde aber spielerisch gehandhabt.

Inszenierte Löschangriffe

So erprobe man regelmäßig Ernstfälle wie einen Löschangriff – zum Beispiel bei den Übernachtungswochenenden in der Kessiner Feuerwehrzentrale. „Da simulieren wir mit den Kindern einen 24-Stunden-Einsatz. Wenn die Handsirene läutet, müssen sie ausrücken.“ Umgestürzte Bäume, vermisste oder gar verletzte Personen: Jugendwartin Steffi Mende und ihr Team versuchen, einen Einsatz dann so natürlich wie möglich zu inszenieren.

„Das macht den Kindern großen Spaß und das schweißt natürlich zusammen“, sagt Berg. Darüber hinaus fährt die Truppe jedes Jahr zum Sommercamp nach Jabel an der Mecklenburgischen Seenplatte. „Da wird dann gezeltet, es gibt Nachtwanderungen, man kann baden gehen oder auch mit der Draisine fahren“, sagt Berg.

Feier zum Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Jugendabteilung ihr 25-jähriges Bestehen. „Das wird im Rahmen des Dorffestes veranstaltet.“ Am 17. August wird dann am Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. „Wenn es nicht im Einsatz ist, kommt auch das Feuerwehrfahrzeug aus Dummerstorf mit der großen Drehleiter“, sagt Berg. Dann könne man Kessin von oben sehen. Außerdem wird es eine Station mit der Kübelspritze geben. „Aus einer Tonne ziehen wir dann Wasser und schießen Blechdosen aus brennenden Häuserattrappen.“

Mit diesen Attrappen üben die Teilnehmer der Jugendfeuerwehr den Ernstfall. Quelle: Moritz Naumann

Die ehrenamtliche Arbeit sei keine Belastung, sondern Bereicherung. Das würden alle Familienmitglieder so sehen. Neben ihm und seinen Eltern sind nämlich auch seine Frau, Schwester und Nichten Teil der Freiwilligen Feuerwehr Kessin. Außerdem ist der 36-Jährige vor Kurzem Vater geworden. „Ich habe einen Sohn bekommen – Ben Luca“, sagt Berg stolz. Ob das schon der nächste Anwärter für die Jugendfeuerwehr sei? „Da kommt er gar nicht dran vorbei“, sagt er mit einem Lächeln.

Die Jugendfeuerwehr Kessin Sebastian Berg und Jugendwartin Steffi Mende freuen sich immer über neuen Nachwuchs und interessierte Jugendliche. Die Treffen der Jugendfeuerwehr finden immer jeden zweiten Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in der Einsatzstelle Neubrandenburger Str. 16 statt. Das nächste Treffen ist am 14. August 2019. Interessierte können dort einfach hinkommen oder sich per Mail an die Feuerwehr wenden (steffiffw-kessin@hotmail.com). Hier geht es zur Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Kessin.

Moritz Naumann