25 Jahre Ostseepark: So hat sich das Einkaufszentrum in Sievershagen verändert

Rostock

Für Cornelia Lüskow gibt es keinen besseren Verkaufsstandort: Seit 16 Jahren leitet sie das Blumengeschäft „Blumen Peter“ im Ostseepark in Sievershagen. Direkt gegenüber von ihrem Laden befindet sich Real. „Besonders am Wochenende bleiben viele Kunden nach ihrem Einkauf noch einmal bei uns stehen und nehmen spontan einen Strauß für ihre Liebsten mit. Besser geht es nicht.“ Den Standort aber hat Lüskow sich nicht selbst ausgesucht. Die Filiale gibt es schon länger. „Blumen Peter“ ist einer der Mieter, die schon seit der ersten Stunde des Ostseeparks zum Center dazugehören – und das wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.

1994 als größtes Einkaufszentrum in MV eröffnet

Ein Blick zurück: Der Ostseepark wurde 1994 am westlichen Stadtrand von Rostock als größtes Einkaufszentrum in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Diesen Titel trägt es auch heute noch. Aktuell arbeiten rund 700 Menschen dort. Seit seiner Eröffnung wurde das Center zwei Mal erweitert, das erste Mal im Jahr 2004, erneut im Jahr 2012.

Zahl der Geschäfte hat sich verdoppelt

Zu Beginn bestand das Einkaufszentrum noch aus 35 Mieteinheiten. „Kleine Shops und Gastronomiebetriebe hatten damals noch eine untergeordnete Bedeutung, stattdessen gab es viele großflächige Handelskonzepte“, teilt Center-Manager Jens Fischer mit. Mittlerweile hat sich die Zahl der Geschäfte auf 70 verdoppelt und auch das Angebot ist umfangreicher geworden. Heute reihen sich Bäcker, Spielzeugladen, Apotheke und Friseur aneinander.

Das Geburtstagsprogramm Am Sonnabend und Sonntag (2. und 3. November) ist eine echte Weltmeisterin im Ostseepark zu Gast: Claudia Kraemer. Drei Mal konnte sie sich bereits einen Titel bei der Bodypaint-Weltmeisterschaft sichern. Am Wochenende wird sie lustige Tiere, gefährliche Piraten und schöne Prinzessinnen in die Gesichter von Kindern zaubern. Am verkaufsoffenen Sonntag zieht „Mr. Piano“ während der Öffnungszeiten von 12 bis 17 Uhr mit seinem rollenden Klavier durch das Center. An beiden Tagen können sich alle Besucher zudem auf viele Gewinnspiele auf der großen Geburtstagsbühne, Clown „Bohnenstange“ mit Luftballonwagen und auf eine Sektbar freuen.

Auch wenn Fischer für „Handel im Wandel“ plädiert, sind viele Mieter dem Ostseepark über die Jahre treu geblieben. Neben dem „Blumen Peter“ sind auch Läden wie Reno, Adler und Tabak Nitz schon seit der Eröffnung dabei. Trotz seiner Lage außerhalb von Rostock kommen jährlich etwa 4,5 Millionen Besucher zum Shoppen in das Einkaufszentrum in Sievershagen. Um die Anfahrt zu erleichtern, wurde 2006 sogar die B 105 auf vier Spuren erweitert.

Bedrohung für Rostocker Innenstadt ?

City-Manager Peter Magdanz beobachtet die Entwicklung des Ostseeparks kritisch: Für die Rostocker Innenstadt könnte das Einkaufszentrum seiner Meinung nach zur echten Gefahr werden. „Man muss doch nur mal die Verkaufsflächen der beiden Areale vergleichen und sieht das Problem“, sagt er. Die Innenstadt misst eine Fläche von ungefähr 70 000 Quadratmetern, der Ostseepark liege mit 40 000 nicht so weit dahinter.

Bedrohlich aber werde es vor allem dann, wenn Einkaufszentren am Stadtrand nicht mehr nur Randsortimente, wie Möbel, anbieten, sondern auch für die Innenstadt relevante Geschäfte. Und das passiere im Ostseepark. „Noch funktioniert unsere City. Die Stadt muss aber auch darauf aufpassen“, mahnt Magdanz. Schließlich habe die Innenstadt auch eine hohe touristische Bedeutung.

Pläne für die Zukunft

Der Ostseepark selbst wirbt auf seiner Seite trotzdem mit „Shopping fernab jeglicher Innenstadt-Hektik“ und verweist auf die bequeme Anfahrt und 2000 kostenfreie Parkplätze. Wie sich das Einkaufszentrum konkret in Zukunft weiterentwickeln wird, lässt Center-Manager Jens Fischer noch offen. Er informiert lediglich: „Trotz unserer guten Marktpositionierung arbeiten wir natürlich ständig und konsequent an der Weiterentwicklung unseres etablierten Handelsstandortes, um weiterhin attraktiv zu bleiben.“

Bühnenprogramm zum Jubiläum

Am Wochenende wird in dem Center vorerst gefeiert – mit Bühnenprogramm und zahlreichen Aktionen. Cornelia Lüskow freut sich schon darauf, auch wenn ihr Blumenladen nichts Eigenes zum Jubiläum startet. Genauso freut sie sich auf die nächsten 25 Jahre im Ostseepark. Und wenn sie sich etwas wünschen könnte? „Dann wäre das ein Außenbereich, in dem wir unsere Sträuße noch besser präsentieren könnten. Dann wäre wirklich alles perfekt.“

Mehr zum Thema:

Möbelriese übernimmt Hälfte von Roller: Was das für die Märkte in MV bedeutet

Stadtvertreter fordert Straßenbahnlinie zwischen Rostock und Bad Doberan

Das haben Mecklenburgs modernste Supermärkte zu bieten

Über die Autorin

Von Pauline Rabe