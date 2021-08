25 Jahre Warnemünder „K und K Presseshop“: Wie Ramona Krakau für ihren Kiosk kämpfte

Rostock

Wenn Ramona Krakau morgens zur Arbeit geht, ist sie in ihrem Element. Seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert betreibt sie den „K und K Presseshop“ im Rostocker Ortsteil Warnemünde. Zwischen Zeitschriften und einzigartigen Souvenirs fühlt sie sich pudelwohl.

Im Sekundentakt betreten Kunden ihren Laden – viele davon kennt die 62-Jährige bereits seit Jahren. Noch ehe sie also ihre Einkaufswünsche ausformulieren können, hat die Inhaberin alles zusammengesucht und in Tüten verpackt. „Darf es heute noch etwas sein“, fragt sie mit ruhiger Stimme, ehe sie sich dem Nächsten zuwendet.

Vor allem in den Morgenstunden hat sie alle Hände voll zu tun. Ihr bleibt nur wenig Zeit, um durchzuatmen. Dennoch ist sie nie um ein Lächeln und kurzen Plausch verlegen. Und genau das ist es, was die Warnemünder und Urlauber an ihr schätzen. „Nirgendwo anders wird man so individuell beraten wie hier“, sagt ein älterer Herr, der sich bei ihr regelmäßig einen Lottoschein ausdrucken lässt.

Ein Hürdenlauf durch die Zeit

Die Zeiten waren für Ramona Krakau allerdings nicht immer so rosig, wie ihr sonniges Gemüt vielleicht vermuten lässt. Von Anfang an musste sie immer wieder zahlreiche Hürden meistern. Begonnen habe alles mit einem kleinen Zeitungskiosk auf dem Gelände, wo heute der Edeka-Markt steht. Drei Jahre lang verkaufte sie dort ihre Waren. „Und dann kam die Kündigung“, erinnert sie sich.

Im Shop gibt es unzählig viele Postkarten mit den verschiedensten Motiven zu kaufen. Ramona Krakau sortiert neue Motive für ihre Kunden in einen Postkartenhalter ein. Quelle: Martin Börner

Weil es zu diesem Zeitpunkt kaum möglich gewesen ist, neue und vor allem bezahlbare Räumlichkeiten im Ostseebad zu finden, beschloss sie, ihren Laden im wahrsten Sinne an den Haken zu hängen. „Mit einem Schwerlastkran haben wir den Kiosk dann vor die Kirche gestellt.“ Doch schon kurze Zeit später die nächste Enttäuschung.

Endlich angekommen

Aufgrund der Sanierung des gesamten Vorplatzes musste sie ihren Standort erneut aufgeben. „Das war wirklich eine schwierige Zeit für mich. Zum wiederholten Mal musste ich alles zusammenpacken und eine neue Bleibe organisieren.“ Fündig ist sie dann am Kirchenplatz 9 geworden, wo sie seit der Einführung des Euros täglich von Montag bis Sonntag an der Kasse steht.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten im Laden folgten ein paar ruhige Jahre, in denen sie sich voll und ganz auf ihr Geschäft konzentrieren konnte. Bis dann schließlich die Corona-Pandemie das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht hat. „Die Krise hat mich viel Umsatz und Nerven gekostet.“

Zwischen Optimismus und Frustration

Doch aufgeben, für die tüchtige Unternehmerin käme das niemals infrage. Alleine schon ihrer Tochter zuliebe. „Ich habe mir fest vorgenommen, ihr einmal ein gesundes Unternehmen zu hinterlassen.“ Und so lässt sie sich auch nicht von der aktuellen Corona-Pandemie aus der Bahn werfen. Was nicht heißt, dass sie nicht auch von Existenzängsten und Zukunftssorgen geplagt ist. Ein weiterer Lockdown, das wäre eine Katastrophe, wie sie betont. „Wir fangen gerade an, uns langsam zu erholen. Wenn wir noch einmal dichtmachen müssten, wüsste ich nicht, wie wir das überstehen sollten.“

Zumindest aber am vergangenen Wochenende ließ sich Krakau von diesen Gedanken nicht runterziehen. Gemeinsam mit ihren zahlreichen Stammkunden, Familie, Freunden und benachbarten Geschäften feierte sie am Sonntag nämlich ein großes Fest anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihres Presseshops – das letzte Jubiläum mit ihr als Geschäftsführerin, wie sie verrät.

„Zum Dreißigjährigen werde ich definitiv nicht mehr dabei sein. Vorher werde ich die Ladenschlüssel an meine Tochter übergeben.“ Traurig ist sie deshalb allerdings nicht. „Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, bin ich stolz auf alles, was ich gemeistert habe. Ich weiß, dass ich das alles in gute Hände gebe.“

Von Susanne Gidzinski