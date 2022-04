Errachidia

250 Kilometer in sechs Tagen. Fünf Etappen mit bis zu 40, eine mit 86 Kilometern, in der auch nachts marschiert wird. Am Tag 40 Grad Celsius. In den Nächten fällt das Thermometer auf den Nullpunkt. Marathon de Sables. 1986 von dem Franzosen Patrick Bauer ins Leben gerufen. Jetzt nehmen 1200 Läufer an dem Wahnsinn in der Hitze der Sahara von Marokko teil. Gestartet wird in Errachidia, dann geht es quer durch die Sahara bis zur Wüstenstadt Quarzazate. Ein Horrortrip bei dem bereits fünf Sportler gestorben sind.

Läufer in der Wüste sterben gesehen

Mittendrin ein Rostocker: Robert Müller (43). Ex-Bundeswehrsoldat, Afghanistan-Veteran, der eine Raketenexplosion in Kabul nur knapp überlebte und mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) vom Hindukusch zurückkehrte. Müller war Soldat, ist Autor, war Apfelbauer, ist jetzt ausgebildeter Fitnesscoach und Extremsportler.

Robert Müller (43) aus Rostock während des Marathon de Sables in der Sahara in Marokko. Quelle: privat

Der Rostocker ist die 250 Kilometer Anfang April marschiert. Platz 690. Dafür hat er drei Jahre trainiert. Sein zweiter Versuch. Im Oktober ist er gescheitert. Aber einer wie er, der gibt nicht auf. 2021 musste der Marathon de Sables wegen Corona auf Oktober verlegt werden. Was Müller nicht bedacht hatte: Dann ist in der Sahara Sommer. Temperaturen von 58 Grad Celsius! Sportler mussten massenweise per Helikopter ausgeflogen werden. Für einen jungen Franzosen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann kippte dehydriert um. Müller war bei der Reanimierung dabei, musste aber mit ansehen, wie er starb. Da war für ihn klar, er bricht ab: „Ich wollte nicht in dieser Wüste sterben.“

Marathon de Sables war ein Lebenstraum

Aber der Marsch, er ging ihm nicht aus dem Kopf. „Marathon de Sables war ein Lebenstraum von mir.“ Der Veranstalter hatte den Rostocker weiter auf dem Radar. Jetzt, im zweiten Versuch, erhielt er sogar seine alte Starnummer zurück: die 313. Auch sein Zelt erhielt wieder die 31. Bei so was ist er abergläubisch. Die Zahl bezieht sich auf sein altes Fallschirmjägerbataillon 313, das heutige Fallschirmjägerregiment Seedorf.

Also wieder ab nach Marokko. Von Errachidia ging es per Jeep in die Wüste. Ab dann zu Fuß. Und eines war klar. Aufgeben gilt nicht. Nicht in diesem Jahr. Müller sagt: „Mein Freund Joey Kelly hat zu mir gesagt, wenn du den Marathon de Sables wegen Blasen an den Füßen abbrichst, brauchst du dich bei mir nicht mehr zu melden. Das war Motivation genug.“ Extremsportler Kelly hat den Wüstenmarathon bereits gemeistert.

Läufer, ohne Haut an den Füßen

Müller startete seinen Wüstentrip mit einem Rucksack, der mindestens 6,5 Kilo und maximal 15 Kilo wiegen durfte. Mit dabei Nahrung, Esbitkocher, Schlafsack, Kleinkram: Schlangenbiss-Set, Erste-Hilfe-Set, Kompass – so Zeugs halt, das man ja sowieso stets im Handtäschchen mit sich rumträgt. Die Läufer müssen die Aufnahme von 2000 Kalorien pro Tag nachweisen. Wasser gibt’s an den Checkpoints. Geschlafen wird in Biwaks im Zweimannzelt. Müller erwischte einen Schnarcher. Ohrstöpsel vergessen. Außerdem hatte er die Kälte in den Wüstennächten unterschätzt und einen viel zu dünnen Schlafsack dabei.

„Ich habe nachts gefroren. Und nicht gut geschlafen. Das ist Mist. Über den Schlaf regeneriert man.“ Er wurde mit jedem Tag schlapper, hat es aber geschafft. Das Road-Book mit den Routen kriegen die Läufer erst kurz vor dem Start, damit niemand an der Strecke Hilfsmittel deponieren kann. Müller, der im Wechsel gelaufen und marschiert ist, sagt: „Das größte Problem sind die Füße. Da gab es Läufer, die hatten keine Haut mehr dran. Man schwitzt in den Gamaschen, der Sand, der ist so fein, da gibt es Reibung. Ich habe drei Fußnägel verloren.“

Was ihn on the road motiviert hat, außer Kellys Spruch und dem mecklenburgischen Durchhalte-Sturkopp waren die Briefe seiner Freundin Carla, die abends auf dem Kopfkissen lagen. Der Veranstalter hat die Mails jeden Tag ausgedruckt. Müller sagt: „Ich hatte fünf Tage keinen Empfang. Auch mal eine Erfahrung – ohne Handy, Facebook, Instagram. Die Stille zu erleben. Da war die daily mail von Carla ein Schatz“, sagt der Vater von drei Töchtern – 21, elf und zweieinhalb Jahre alt.

Robert Müller aus Rostock mit seiner Freundin Carla. Quelle: privat

Mit Joey Kelly und Til Schweiger hat Müller einen Film gedreht. Die Wüsten-Doku „Lauf des Lebens“ kommt im Sommer ins Fernsehen. Für seine Teilnahme hat der Afghanistan-Veteran, der auch im Kosovo stationiert war, drei Jahre trainiert. Mit Hilfe der Sportfördergruppe der Bundeswehr, der Veteranenstiftung und des Bundeswehrverbandes. Auch ein Buch plant er. 2012 hat er in „Soldatenglück“ seine Lebensgeschichte erzählt. Der Beginn einer Verarbeitung seiner psychischen Probleme seit der Explosion in Kabul. Dort blickte er in die Augen sterbender Menschen, kam selbst schwerverletzt heim.

„Rosa? Das hätte mich früher umgebracht.“

Aber warum tut man sich das an – 250 Kilometer durch die Wüste? Wie kommt man als einsatzgeschädigter Soldat auf die Idee, diesen Marathon zu laufen. Müller sagt: „Es ist Teil meiner Therapie. Es war die Idee, in der Wüste meinen imaginären Rucksack zurückzulassen – im übertragenen Sinne. Das habe ich getan. Es geht für mich auch darum, eine Beziehung führen zu können. Ich tue das auch für meine Freundin und meine Mädchen. Der Weg ist das Ziel.“

Sein Leben heute ist ein völlig anderes als früher: „Für ’nen harten Fallschirmjäger gibt es nur zwei Farben: schwarz und weiß. Ich musste lernen, dass es zum Beispiel auch Rosa gibt. Oh mein Gott, Rosa! Das hätte mich früher umgebracht. Aber das ist eine wichtige Farbe, die ich erst in der Therapie zu schätzen gelernt habe.“

Was kommt als nächstes – erneuter Extrem-Kick? „Nein, ab jetzt darf es etwas bescheidener sein: Halbmarathon, Marathon oder einen Sportler trainieren, der den Marathon de Sables absolvieren will.“

Von Michael Meyer