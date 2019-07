Zwei Männer sind am Mittwoch in eine Wohnung in Güstrow (Landkreis Rostock) eingebrochen. Noch im Haus konnte die Polizei einen der Einbrecher schnappen. Gegen den 26-jährigen Güstrower wurde hingegen Haftbefehl erlassen, er wurde in die Justizvollzugsanstalt Waldeck gebracht.