26 Jahre Rostocker Weihnachtsmarkt: Herr des Glühweins verrät seine Geheimnisse

„Ich liebe meinen Beruf als Winzermeister in der Pfalz. Im Sommer stehe ich auf dem Feld und binde die Reben hoch, im Winter auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt“, erzählt Christof Heilmann. Er lebt mit seiner Frau Christina und seinen zwei Kindern auf einem jahrhundertealten Weingut. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG erzählt er von seinem Leben als Winzer und verrät das ein oder andere Glühwein-Geheimnis.

Vor 26 Jahren bewarb sich der Winzermeister bei mehreren Weihnachtsmärkten und wurde von Rostock eingeladen, um seinen Glühwein zu verkaufen. „Es macht mir jedes Jahr sehr viel Spaß. Ich fühle mich wohl in Rostock und freue mich immer auf die Weihnachtsmarktsaison.“

Ein eigenes Haus im Heiligengeisthof in Rostock

Dem Ehepaar gefiel es so gut in der Hansestadt, dass es sich sogar ein Haus im Heiligengeisthof kaufte. Mehrere Wochen im Jahr verbringen sie in ihrem Haus in Rostock. Den Wein vom Weingut Misskam können die Rostocker nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt genießen, sondern auch auf der Hanse Sail. Den Glühwein komponiert der Winzer jedes Jahr neu.

Er hebt eine Flasche vom letzten Jahr auf, verkostet sie und mischt mit einer Pipette die verschiedenen Weinsorten zusammen. Am Ende wird Zucker und ein Aroma hinzugefügt, dass er selbst entworfen hat. „Wenn ich zufrieden bin, lade ich Freunde ein und mache eine Glühweinverkostung.“ Seine Freunde, darunter auch mehrere Winzer, können dann ihre Meinung sagen.

Geheimrezept für den Glühwein von Weingut Misskam Mit einer Pipette komponiert Herr Heilmann den Glühwein jedes Jahr neu. Wichtig ist die Kombination aus gutem Wein, der richtigen Menge Gewürze und dass er nicht zu süß ist. Der rote Glühwein ist ein Cuvée aus den Rebsorten Dornfelder, Portugieser und Regent. Der Weiße enthält die Rebsorten Riesling und Weißburgunder. Ganz besonders am Stand ist der Rosé-Glühwein, ein reiner Spätburgunder. Dem Wein wird ein geheimes Aroma hinzugefügt, das Zimt, schwarze Nelke und Zitrusfrüchte enthält. Außerdem enthält Misskams Glühwein statt 100 nur 60 Gramm Zucker pro Liter.

„ Glühwein mit Schuss gibt es bei uns nicht, das verfälscht den Geschmack. Außerdem hat unser Glühwein schon 12 Prozent Alkohol“, erzählt Heilmann. Das Weingut Misskam gewann bereits sechs Mal den Glühweintest der OZ und ist auch in diesem Jahr wieder für den Wettbewerb nominiert. Der Winzer verriet der OZ, was einen guten Glühwein ausmacht.

Neue Glühweinsorte: Rosé

Sabine Tkotz (v.r.) und Britt Metz kommen jedes Jahr gern an den Stand vom Weingut Misskam auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Josephine Böhme (24), reicht ihnen den heißen Wein. Quelle: Ove Arscholl

„Der rote Glühwein verkauft sich am besten. 70 Prozent der Kunden trinken den Rotwein“, verrät der Winzermeister. Jede Woche holt Familie Heilmann 2 000 Liter Glühwein aus der Pfalz mit dem Transporter. Dieses Jahr haben sie sich was Besonderes ausgedacht: einen rosé Glühwein. „Die Kunden die ihn kosten sind begeistert“, erzählt Heilmann stolz.

„Das Weingut ist im Familienbesitz seit 1753. Wir haben 25 Hektar im Ertrag und machen vieles allein auf dem Gut.“ Heilmann ist Winzermeister und Weinbautechniker, seine Frau Weinbauingenieurin. Ihre Heimat liegt fast 800 Kilometer weit weg – in Bockenheim in der Pfalz. Dort lebt die Familie gemeinsam und alle packen mit an.

„Wir haben uns beim Tanzen verliebt“

„Meine Frau hieß vor unserer Heirat Misskam. Ihre Familie hat das Weingut schon seit über 250 Jahren und wir lassen den Namen natürlich aus Tradition“, erzählt Heilmann im Gespräch mit der OZ. Der heutige Winzer hat seine Frau beim Fasching im Dorf kennengelernt.

„Ich bin ein leidenschaftlicher Tänzer und habe meine heutige Frau Christina den ganzen Abend zum Tanzen aufgefordert. Da waren wir gerade 19 Jahre. Dann haben wir mehrere Jahre eine wilde Ehe geführt, bis meine Frau mit Zwillingen schwanger wurde“, erzählt Heilmann mit einem Lächeln auf den Lippen. Daraufhin haben die beiden geheiratet und das Weingut übernommen.

„Mein Sohn hat schon mit zwölf den Schlepper gefahren“

„Ich bin der Verwalter des Gutes und mache fast alles selbst, vom Anbau bis zur Etikettierung der Flaschen.“ Sein Sohn Johannes ist heute 25 Jahre alt und ebenfalls Winzer. Er arbeitet auf dem Weingut der Familie und wird es eines Tages übernehmen. „Johannes hat schon früher gerne mitgeholfen und mit zwölf Jahren den Schlepper gefahren, das ist normal bei uns. Das habe ich auch gemacht – damals noch mit dem Pferd“, sagt Heilmann lachend.

Die ganze Familie wohnt in einem 200 Jahre alten Haus auf drei Etagen. „Mein Sohn wohnt ganz unten, wir in der Mitte und die Tochter ganz oben.“ Geheizt wird in dem Haus nur mit Holz. „Alle 25 Jahre muss ein Weinberg erneuert werden, und die rausgerissenen Rebstöcke verheizen wir“, erklärt er.

Der Winzermeister liebt die Nähe zur Natur

Auf dem Weingut werden mehrere rote und weiße Weine herstellt, darunter Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, Merlot, Portugieser, Regent, Dornfelder oder auch der Gewürztraminer und die Scheurebe.

„In der Erntezeit schneide ich nicht die Trauben von der Rebe, sondern fahre mit der Erntemaschine los und ernte vier bis sechs Wochen lang.“ Die unterschiedlichen Reben werden in Parzellen aufgebaut. „Wir haben 25 Hektar, auf denen Wein wächst. Die sind nicht aneinander, sondern verteilt – je nachdem, wo der Opa früher Land gekauft hat.“

300 Stammkunden in ganz Deutschland

An diesem Stand vom Weingut Misskam auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt verkauft Familie Heilmann ihren Wein. Quelle: Ove Arscholl

Das Weingut hat rund 300 Stammkunden in Rostock, München, Hamburg, Berlin und Köln. Seine Kunden beliefert Heilmann häufig selbst. Christof Heilmann trinkt am liebsten Riesling. „Ich liebe meine Arbeit – im Sommer die Reben hochbinden und in der Natur sein finde ich toll!“, beschreibt der Winzermeister.

Im OZ-Gespräch erklingt ein tiefes Motorengeräusch aus der Brusttasche des Winzermeisters. „Das ist der Anlasser von meiner Erntemaschine“, sagt er verschmitzt und geht ans Telefon. „Der Mann ist halt arbeitsverliebt“, kommentiert ein Verkäufer am Stand lächelnd. Dass Christof Heilmann seine Arbeit liebt wird sehr deutlich. „Ich sage immer: ‚Kannste nicht lächeln, eröffne niemals ein Geschäft!‘ Wer mich kennt, weiß, dass ich immer gut drauf bin“, erklärt der Winzer und begrüßt die Kunden auf dem Rostock Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder lächelnd an seinem Glühweinstand.

Von Nora Reinhardt