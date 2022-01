In den vergangenen 20 Jahren sind rund 26 Millionen Euro in den Stadtteil Rostock-Schmarl geflossen. Das Geld – vor allem Fördermittel von Stadt und Land – wurde an verschiedensten Stellen investiert. Nun endet das Programm. In der OZ ziehen Menschen aus dem Stadtteil Bilanz – und zeigen Foto-Vergleiche von früher und heute.