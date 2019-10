27. Seesternpokal: „Tanzen ist Lebensfreude und Magie“

Rostock

Carsten Wirth tanzt bereits seit seiner Kindheit und auch in seiner Jugend ließ ihn der elegante Sport nicht los. Nur nach dem Abi hätte er eine kurze Pause eingelegt, erzählt der 29-Jährige. Der gemeinsame Umzug mit seiner Partnerin Maria Wirth nach Rostock brachte das Tanzen wieder in sein Leben. „Wir haben nach einem gemeinsamen Hobby gesucht und da bot sich das einfach an“, erinnert sich der gebürtige Ueckermünder. Im Tanzclub Seestern fanden die beiden einen passenden Ort. Dort wurde aus dem Hobby eine Leidenschaft. „Er hat nach einem halben Jahr Blut geleckt und wollte mit mir an Turnieren teilnehmen“, scherzt die 30-Jährige. Eines davon ist der Wettkampf um den Seesternpokal, wo das Paar am Samstagabend bereits zum zweiten Mal teilnahm.

Das vom TC Seestern und der Tanzschule Geipelt organisierte Tanzturnier fand am Wochenende zum 27. Mal statt. Rund 800 Zuschauer verfolgten die Aufführungen der aus ganz Deutschland angereisten Profis. Sowohl in der S-Klasse im Lateintanz als auch in der A-Klasse im Standardtanz eiferten die insgesamt 23 Wettkämpfer um den Seesternpokal. Aber auch der Spaß durfte nicht fehlen, meint Mitorganisatorin Mandy Kokoscheck. „Es ist ein sportlich fairer Wettkampf und man sieht den Tänzern die Freude am Spaß auch an“, sagt das langjährige Mitglied des TC Seestern. „Tanzen ist Lebensfreude und Magie“, so die 48-Jährige.

Begrüßungstanz unter dem Motto „Magic“

Passend dazu lief der Begrüßungstanz unter dem Motto „Magic“. Bei dunkler Beleuchtung und mit Neon-Knicklichtern ausgestattet eröffnete die Kinder- und Jugendtanzgruppe des TC Seestern die Veranstaltung. Auch die Gäste durften sich in den Programmpausen auf dem Parkett austoben. Dabei waren auch Heidi Kollwitz und ihr Lebensgefährte Rüdiger Lison. Beide sind aus Hamburg angereist, um das Event zu verfolgen. „Es ist sehr schön, dass man hier mittanzen kann. Das ist nicht überall gegeben“, freute sich die 74-Jährige. Sie nahm früher selbst 22 Jahre lang an Turnieren teil. Für ihren Lebens- und Tanzpartner Lison stimmt der Veranstaltungsrahmen. „Es ist rundum eine stimmige Veranstaltung“, so der 77-Jährige.

Auch die Tänzer hatten Spaß. Christian Hassenstein und Nicola Grote, Wettkampfteilnehmer in der S-Klasse im Lateintanz, freuten sich vor allem über die lockere Atmosphäre. „Bei Landes- oder Bundesmeisterschaften steckt immer viel Druck und entsprechend viel Aufregung dahinter“, erzählt die 22-jährige Grote. „Der Seesternpokal ist zwar auch ein Wettkampf, aber man tanzt viel mehr für die Unterhaltung und für das Publikum, statt nur für Turnierrichter und das ist sehr schön“, findet die Berlinerin. Ihr Tanzpartner Christian Hassenstein stimmt zu: „Wir haben die Saison und die wichtigsten Turniere dieses Jahr auch durch und an Abenden wie heute kann man auch viel mehr man selbst sein“, so der 28-Jährige. Die beiden Berliner schafften es auf den sechsten Platz in ihrem Tanzstil.

Spaß steht im Vordergrund

Auch für Carsten und Maria Wirth, die an diesem Abend im Standardtanz am Turnier teilnahmen, stand der Spaß im Vordergrund. „Es ist so eine schöne Veranstaltung und da aufgeregt zu sein würde einem das Genießen dieser unglaublichen Atmosphäre rauben“, zeigte sich die Tänzerin begeistert. Das Paar konnte sich den zweiten Platz im Standardtanz und den Preis als Publikumsliebling sichern. Erster im Standardtanz wurden die Berliner Nils Benger und Ann-Christin Baier. Im Lateintanz sicherten sich Daniel Dingis und Alessia-Alegra Gigli den ersten Platz.

Von Anh Tran