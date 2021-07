28 neue Straßenbahnen für Rostock: Das sind die ersten Details zur neuen Ausstattung

Rostock

Die Hansestadt soll 28 neue Straßenbahnen bekommen. Die ersten sollen in vier Jahren über die Schienen der Stadt fahren. Zudem sollen mindestens zehn Bahnen, die bereits im Einsatz sind, saniert werden. Alles in allem soll es die Rostocker Straßenbahngesellschaft (RSAG) mindestens 120 Millionen Euro kosten. Ob die Summe reicht, hängt allerdings von der Marktlage im Straßenbahnbau in den nächsten Jahren ab.

Seit 140 Jahren fahren Straßenbahnen bereits in Rostock. Die RSAG feiert in diesem Jahr Jubiläum. 42 Bahnen sind zurzeit in Rostock unterwegs. Nach etwa 30 Jahren sind sie in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. „Wir sind an einem Punkt, wo das für einige Bahnen gilt“, erklärt Jan Bleis, RSAG-Vorstand Markt und Technik. Wie die neuen Bahnen aussehen sollen, dazu verrät Bleis schon einige Details – zumindest die wichtigsten Voraussetzungen.

Neue Bahnen sollen technisch weiter entwickelt sein

In Länge und Breite sollen die neuen Bahnen fast gleich sein – 32 Meter lang und 2,65 Meter breit. „Aber sie sollen natürlich technisch weiter entwickelt sein“, so Bleis. So werden die Bahnen USB-Anschlüsse an den Plätzen haben und klimatisiert sein. Auch die Fahrradmitnahme soll ein wichtiges Thema sein. „Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 60 Kilometer pro Stunde, einige Bahnen könnten auch 70 fahren“, sagt Jan Bleis. Das sei im Stadtverkehr aber zu vernachlässigen.

Zusätzlich zu den neuen Straßenbahnen sollen zehn bis zwölf der bisherigen Bahnen auf Vordermann gebracht werden. Das geht allerdings nicht in Rostock selbst. „Unsere Halle ist gerade so dafür ausgelegt, unsere Bahnen hier am Laufen zu halten“, erklärt RSAG-Vorstand Jan Bleis. Für Sanierungen sei in Rostock kein Platz.

140 Jahre RSAG Seit 140 Jahren fahren Straßenbahnen bereits in Rostock. Heute gibt es in der Hansestadt 141 Haltstellen, die im Schnitt 533 Meter Abstand zu einander haben und von sechs Linien bedient werden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Bahnen beträgt 18,9 Kilometer die Stunde. Bis 2030 will das Unternehmen 47 Millionen Fahrgäste im Jahr befördern. Dazu will die RSAG das Streckennetz in mehreren Stadtteilen ausbauen.

Europaweite Ausschreibungen – aber immer weniger Firmen bauen Straßenbahnen

Die Vorbereitungen für die europaweiten Ausschreibungen seien zurzeit in der finalen Phase. Gespräche mit der Industrie gebe es im Vorfeld auch schon. „Wir hoffen, dass wir mit unserer Kalkulation hinkommen und Angebote bekommen“, so Bleis. Die meisten Straßenbahnbauer seien noch in Osteuropa und Spanien aktiv, generell seien es immer weniger Firmen, die heute noch Straßenbahnen bauen. Bis 2014 hatte die RSAG vom Unternehmen Vossloh Rail Vehicles mit Sitz Valencia 13 Züge entgegengenommen. Wie die Bahnen, die ab 2025 in Rostock fahren sollen, letztendlich aussehen und ausgestattet sind, hänge aber auch davon ab, was der Markt biete, ergänzt Bleis.

Jan Bleis, RSAG-Vorstand Markt und Technik, sagt: „Wir hoffen, dass wir mit unserer Kalkulation für die neuen Straßenbahnen hinkommen und Angebote bekommen." Quelle: Frank Söllner

Um neue Straßenbahnen für Rostock bauen lassen zu können, gab es vom Infrastrukturministerium in Schwerin am Donnerstag Fördermittel in Höhe von 9,45 Millionen Euro. Minister Christian Pegel (SPD) dazu: „Die etwas weniger als zehn Millionen Euro sollen helfen, Rostocks Straßenbahnen zu modernisieren.“ In der Hansestadt sei so die geballte Elektromobilität unterwegs. Zusätzlich gibt es noch 30 Millionen Euro für die RSAG aus der Stadtkasse. Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski: „Wir sind stolz auf unser Straßenbahnnetz in Rostock. Es gibt keine bessere Möglichkeit, sich hier fortzubewegen.“ Er betont aber auch, dass die Stadt weiter die Hilfe der Landtagsabgeordneten brauche, um solche Summen aufbringen zu können.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

MVs Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) in einer Rostocker Straßenbahn. Sein Ministerium fördert die Anschaffung von 28 neuen Bahnen für Rostock mit 9,45 Millionen Euro. Quelle: Frank Söllner

Die Rostocker Straßenbahngesellschaft kann die Fördermittel für die neuen Straßenbahnen in einem Zeitraum von zehn Jahren bis einschließlich 2029 einsetzen. Die Förderung erfolgt aus Regionalisierungsmitteln, die den Ländern zur Finanzierung eines ausreichenden ÖPNV-Angebots insbesondere im Schienenpersonennahverkehr aus dem Steueraufkommen des Bundes zur Verfügung stehen. Auf jede einzelne Straßenbahn entfällt laut Ministerium ein fester Förderbetrag in Höhe von 337 500 Euro. Künftig werde auch laut RSAG die Umstellung der Busflotte der RSAG nicht um das Thema Elektromobilität herumkommen.

Von Michaela Krohn