Die Corona-Ampel stand in Rostock am Donnerstag den zweiten Tag in Folge auf Gelb. Hält dieser Zustand auch am Freitag an, gelten in der Hansestadt wieder verschärfte Regeln: Ungeimpfte müssen beim Friseur, im Theater, Museum, Restaurant oder Fitnessstudio negative Corona-Tests vorlegen. Die sind inzwischen für alle, die sich hätten impfen lassen können, kostenpflichtig. Für Clubs und Diskotheken sind die genaueren und teureren PCR-Tests Pflicht. In Schulen müssen Masken getragen werden.

Einige Kneipen in der Hansestadt haben schon vor Stufe Gelb angekündigt: Zutritt nur mit 2G-Nachweis. In der Planbar im Szeneviertel KTV, zum Beispiel. Ab Freitag gilt dort die 2G-Regelung. Auch zum Karaoke am Sonnabend dürfen nur Genesene und vollständig Geimpfte antreten. Noch im September konnten auch Hobbysänger mit PCR-Test in die Bar kommen.

Gastronomin: „Ich wünsche mir, meine Gäste ohne Maske begrüßen zu können“

Planbar-Inhaberin Claudia Knoll erklärt, warum sie freiwillig auf 2G setzt: „Als wir das letzte Mal in Rostock im gelben Bereich lagen, hatten schon 95 Prozent meiner Gäste eine vollständige Impfung. Nur wenige kamen überhaupt mit einem Test.“ Mit der 2G-Regel brauche in ihrer Bar niemand mehr eine Maske, Abstandsregelungen entfallen ebenfalls.

Und wichtig für die Gastronomin: „Ich wünsche mir, dass meine Gäste mich auch mal wieder ohne Maske begrüßen können.“ Dass jemand jetzt einen kostenpflichtigen Test macht, um abends ein Bier zu trinken oder zum Karaoke zu gehen, glaubt Claudia Knoll zudem auch nicht.

Gastronom Carsten Loll, einer von Rostocks bekanntesten Köchen, will in seinen Restaurants am 3G-Modell festhalten. „Das ist ja mittlerweile geübte Praxis, bei uns und auch bei unseren Gästen“, sagt er. Einschränkungen – wie die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, die Kontrolle der Nachweise, das Einchecken beziehungsweise die Kontaktnachverfolgung würden die Restaurantbesucher in Kauf nehmen.

Künstler wollen oft nur bei 2G auftreten

Auch Carsten Loll kennt aber Gastronomen, die auf 2G setzen. „Das ist aber manches Mal gar nicht unbedingt der Wille desjenigen selbst“, weiß Loll. „Stattdessen sind es auch die Künstler, die sagen, dass sie nur bei 2G kommen und auftreten.“

Und natürlich müsse jeder Unternehmer prüfen, wie sich die Veranstaltungen wirtschaftlich rechnen. „Jedes Prozent mehr Auslastung hilft – und bei 2G kann ich den Laden eben voller machen“, so Loll. In seinen Lokalitäten gebe es zwar auch Veranstaltungen, aber nur wenige und ausgewählte, wie beispielsweise Jazz-Abende. „Und da bleiben wir auch weiter bei 3G, lassen also Geimpfte, Genesene und Getestete zu.“

Im Restaurant „Stromer“ in Warnemünde wolle man niemanden ausschließen, wie eine Mitarbeiterin der OZ bestätigt. Eine 2G-Regelung komme nicht infrage, das Restaurant sei lange genug durch die Lockdowns geschlossen gewesen.

Gastronomen wünschen sich klare Regeln

Auch zu einigen Veranstaltungen im Peter-Weiss-Haus haben nur Genesene und Geimpfte Zugang – aus den gleichen Gründen, die auch Gastronom Carsten Loll aufführt. „Viele Angebote des Peter-Weiss-Hauses können aktuell mit dem 3G-Modell wahrgenommen werden. Für besondere Veranstaltungen, einige Partys oder Konzerte, die sich an Menschen richten, die sich impfen lassen hätten können, haben wir uns für die sogenannte 2G-Regelung entschieden“, heißt es unter anderem in einer ausführlichen Erklärung auf der Facebook-Seite des PWH. Und weiter: „Dies auch, weil Künstler teilweise verlangen, dass bei ihren Veranstaltungen die 2G-Regelung angewandt wird.“

Frank Scherzo vom Restaurant Bella Vista im Rostocker Stadthafen schaut täglich auf die Entwicklung der Corona-Zahlen. Was passiert, wenn die Hansestadt wieder die Stufe wechselt, kann er aktuell noch nicht hundertprozentig sagen. „Aber ich tendiere zu 3G“, so der Gastronom.

Er würde sich aber – auch im Interesse der Branche – wünschen, dass es klare Regeln gibt. „Bei den Gästen gibt es viele Unsicherheiten, beispielsweise, was mit Jugendlichen und Kindern ist, wenn die Familien essen gehen wollen“, sagt er. Die gefühlt oft unklare Lage würde viele Besucher – und auch die Mitarbeiter – mürbe machen.

