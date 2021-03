30 000 Selbsttests in Rostock angekommen und gleich verteilt

Rostock

In Rostock sind am Montag mehr als 30 000 Selbsttests für Schulen angekommen und gleich vom Technischen Hilfswerk (THW) verteilt worden. Die Tests kamen aus Ludwigslust, von dort aus waren am vergangenen Samstag bereits Schulen in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock sowie in der Landeshauptstadt Schwerin beliefert worden, sagte Christoph Kühl vom THW. An der Auslieferung in Rostock seien zehn freiwillige Helfer beteiligt gewesen.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass mit dem flächendeckenden Einsatz dieser Selbsttests an allen Schulen der Präsenzunterricht besser abgesichert werden kann. Die Selbsttests seien freiwillig, kostenlos und fänden in der Schule statt. Eltern minderjähriger Schüler müssen eine Erklärung unterzeichnen, dass ihre Kinder das Angebot in Anspruch nehmen dürfen.

Von RND/dpa