Rostock

Die Tiroler Christa und Joachim Graf sind zum ersten Mal in der Hansestadt zu Besuch. Sie befinden sich derzeit auf der Durchreise von Lübeck nach Usedom. Mit den Rädern erkunden sie die deutsche Ostseeküste. „Dort, wo es uns gefällt, bleiben wir auch“, betont die Arztassistentin. Und weil ihnen Warnemünde auf Anhieb zugesagt hat, hat das Paar beschlossen eine Nacht im Ostseebad zu verbringen. Bevor sie sich wieder aufs Fahrrad in Richtung Stralsund schwingen, wollen sie jedoch noch einmal das berühmte Wahrzeichen besteigen.

Noch ehe sie den Leuchtturm betreten, wartet eine Überraschung auf die beiden Urlauber, denn Christa Graf ist die 30 000. Besucherin in diesem Jahr, wie Ingelore Morenz vom Warnemünder Leuchtturmverein freudig feststellt. „Ich kann es nicht fassen“, sagt die Tirolerin erstaunt. Mit solch einer Begrüßung habe sie nicht gerechnet: „Ich glaube es nicht. Das habe ich überhaupt nicht erwartet“, flüstert sie ihrem Mann zu, während sie einen Blumenstrauß, eine Urkunde, eine kleine Präsent-Tüte und ein Leuchtturm-Buch als Geschenk entgegen nimmt.

„Nun sind wir gespannt auf die Aussicht“, meint Joachim Graf. Von dem nicht ganz so schönen Wetter lassen sich die Urlauber nicht beirren. „Wir sind von zu Hause Regen und Sturm gewöhnt. Uns macht das nichts aus. Später müssen wir ohnehin weiter radeln.“

Auf den Tag genau

Jedes Jahr steigen knapp 70 000 Gäste die 135 Stufen des aktiven Seezeichens hinauf. In den letzten 25 Jahren waren das mehr als 1,5 Millionen. „Die Zahl der Besucher ist in der Vergangenheit relativ konstant geblieben“, berichtet Klaus Möller, Vorsitzender des Warnemünder Leuchtturmvereins. Und so kommt es, dass fast auf den Tag genau vor 12 Monaten ebenfalls der 30. 000 Gast des Jahres begrüßt wurde. „Es kommt ganz aufs Wetter an. Bei strahlendem Sonnenschein bleiben die Touristen oftmals lieber am Strand“, erklärt Möller.

Austausch der Fenster geplant

Weil sich vor allem in den Wintermonaten Kondenswasser an den Fensterscheiben bildet, soll zum Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit ein Belüftungssystem eingebaut werden. „Dafür müssen wir die in die Jahre gekommenen Fenster ersetzen“, erklärt Möller. In Abstimmung mit dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund werde das Vorhaben derzeit geplant. „Wir können allerdings noch nicht sagen, ob die Arbeiten noch in diesem oder erst im nächsten Jahr stattfinden können“, so der Vereinsvorsitzende. Sicher ist aber, dass dies in näherer Zukunft geschehen soll.

Die Risse im Mauerwerk, die zuletzt für Unruhe sorgten, stellen vorerst kein Problem dar, wie Möller außerdem bestätigt. „Wir beobachten diese genau. Aber sie scheinen nicht zu wachsen.“ Anhand mehrerer Messbolzen könne genau nachvollzogen werden, ob die Risse größer werden oder nicht.

Ehrenamt für Wahrzeichen

Rund 90 Vereinsmitglieder engagieren sich für den Erhalt des Denkmals, das 1898 erbaut wurde. Zwölf Ehrenamtler sind in der Saison als Leuchtturmmänner aktiv und organisieren den Einlass. Auch die jährlich anfallenden Renovierungen rund um das Wahrzeichen werden von den Mitgliedern durchgeführt. „Wir machen so gut wie alles alleine“, berichtet Möller stolz. Erst vor Saisonbeginn sei der gesamte Platz rund um den Turm umfangreich gesäubert worden. Rund 6 000 Euro plant der Verein durchschnittlich für solche Arbeiten ein.

Die Spendengelder wiederum werden kommen größtenteils Projekten im Bereich Denkmalschutz, Kultur, Soziales und Sport zu Gute. Auch einige heimische Vereine werden bedacht. „Uns ist es wichtig soziale Einrichtungen zu unterstützen“, betont Möller. So sei erst kürzlich der Schlepper Petersdorf und die Hanse-Tour Sonnenschein mit einer Spende bedacht worden.

Aktives Seezeichen 37 Meter hoch ist der Warnemünder Leuchtturm. Bei schönem Wetter kann er bis zu 16,7 Seemeilen weit erkannt werden. 1919 erfolgte die Umstellung des Leuchtfeuers von Petroleum auf den elektrischen Betrieb. 72 Sekunden beträgt die Umlaufzeit der Drehoptik. 135 Stufen müssen Besucher erklimmen, um die Aussicht über das Ostseebad genießen zu können. Die Mannschaft, die am Leuchtturm den Betrieb aufrechterhält und für Ordnung und Sicherheit verantwortlich ist, besteht aus insgesamt 12 „Leuchtturmmännern“. 1994 wurde der Leuchtturmverein gegründet. 2019 feiert er sein 25-jähriges Bestehen. 90 Mitglieder sind derzeit im Verein tätig.

Susanne Gidzinski