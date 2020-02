30 Jahre Ostseemesse in Rostock: Regionale Produkte, Nachhaltigkeit und Kuriositäten

Rostock

Alles begann am 13. April 1991 in mobilen Zelthallen in Rostock-Schutow: 80 000 Besucher kamen zur ersten Ostseemesse, die neun Tage andauerte. Nun feiert die Verbrauchermesse bereits ihr 30. Jubiläum. „Das war die Geburtsstunde der Verbraucherschauen in den neuen Bundesländern“, sagt Geschäftsbereichsleiter Andreas Markgraf. „Auch zu DDR-Zeiten gab es Veranstaltungen dieser Art, aber das waren Industrieschauen. Nach der Wende stand das große Einkaufserlebnis im Vordergrund.“

Die Veranstalter freuen sich auf die diesjährige Ausgabe, die neben Modeschauen, Kunsthandwerk und Verbraucherinfos auch Informationen zu den neuesten Trends aus den Bereichen Wohnen, Dekorationen, Fitness, Hobby und Freizeit, Tourismus, Essen und Trinken, Gesundheit und Garten bieten. Auch Floristen sind wieder vertreten.

Regionale Produkte beliebt

Eine große Rolle spielt der Bereich „Bewusst besser leben“. Die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern hat erstmals einen Gemeinschaftsstand mit fünf regionalen Produzenten organisiert. „Es ist schön zu sehen, dass in den letzten Jahren auch beim Verbraucher das Thema Regionalität stärker ins Bewusstsein gerückt ist. An den Ständen können die Produkte verkostet werden“, sagt die Projektverantwortliche Änne Cordes.

Regionales Eis, Toilettenpapier, Weine, Kunsthandwerk und Mode: Die Verantwortlichen der Ostseemesse geben einen Vorgeschmack auf die Ostseemesse, die am 26. Februar beginnt.

Mit dabei ist unter anderem die Firma Boddenland-Eis. „Wir arbeiten mit heimischem Obst“, sagt Inhaberin Heike Ziemba. Wie wichtig Regionalität ist, weiß auch Getränkeland-Chef Axel Heidebrecht. „Die Kunden legen Wert auf Mehrweg und auf kurze Transportwege“, erklärt er. So seien unter anderem Getränke von Glashäger und der Satower Mosterei gut nachgefragt. Auf der Messe wird Heidebrecht zudem einen Rotwein, der das Label der Ostseemesse trägt, präsentieren.

Umweltfreundliches Toilettenpapier

Thorsten Homma hat sich große Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht. „Jeder, der was ändern möchte, hat die Möglichkeit dazu.“ Der Gründer hat das Produkt „Popobello“ entwickelt, eine mechanische Vorrichtung zur Befeuchtung von handelsüblichem Toilettenpapier. So soll der Verbraucher nicht nur Geld sparen, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun. „Feuchtes Toilettenpapier ist voll von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen“, sagt er. „Das Papier sorgt jährlich für große Schäden an den Kläranlagen, die Pumpen verstopfen.“

Blumen auf 1000 Quadratmetern

Ein Besuchermagnet soll auch in diesem Jahr wieder die Blumenschau auf 1000 Quadratmetern sein. Passend zum Motto „Lust zu feiern“ sind verschiedene Themenwelten geplant. Rund um das Thema „Kindergeburtstag“ wird es bunte Bepflanzungen geben, der Bereich „Strandparty“ ist vor allem mit Schilf, Bambus, Wasserbecken und Strandkörben gestaltet. Die Floristen-Wettbewerbe stehen unter dem Motto „Tischschmuck“ und „Jubiläumsschmuck“.

Besucherrekord 2017 Seit dem Jahr 2002 findet die Ostseemesse jährlich in der Hansemesse in Schmarl statt. Zur ersten Messe vor 18 Jahren wurden dort insgesamt 28 300 Besucher und 200 Aussteller begrüßt. Die Zahl ist im Laufe der Jahre gestiegen. Im vergangenen Jahr waren es 43 151 Besucher und 235 Aussteller. Im Jahr 2017 wurde mit 44 870 Besuchern ein Rekord erzielt. Damals stellten 225 Aussteller ihre Produkte aus. In diesem Jahr findet die Messe vom 26. Februar bis zum 1. März, täglich zwischen 10 und 18 Uhr statt. Mittwoch ist der Eintritt frei. 40 Prozent der diesjährigen Aussteller kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, 50 Prozent aus anderen Bundesländern, 10 Prozent aus dem Ausland. 30 Prozent der Aussteller sind zum ersten Mal dabei.

Viele Umzüge und Neuerungen

Die Veranstalter erinnern sich an einige Highlights aus den 30 Jahren Ostseemesse. „1991 war das eine Wirtschafts- und Handelsmesse. Damals ging es darum, auch Produkte von außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern zu präsentieren und nach der Wende Produkte auf den Markt zu bringen“, sagt Bärbel Grawe.

1999 ist die Messe in den Stadthafen umgezogen. „Das wurde gemacht, um näher am Publikum zu sein, da der Messeboom zu Ende ging“, so Andreas Markgraf. „Das hat für ein paar Jahre funktioniert, aber immer mit dem Blick, dass Rostock ein neues Messezentrum braucht.“ 2002 wurde die Hansemesse eröffnet, die Ostseemesse war eine der ersten Messen. „Das war ein Highlight für uns, eine Halle von 7000 Quadratmetern zu füllen“, so Andreas Markgraf. Seit 2004 wird die gesamte Halle von 10 000 Quadratmetern genutzt.

Laichende Fische und ausgebüxte Kaninchen

Auch an einige Kuriositäten erinnern sich die Verantwortlichen. „2002 hatten wir einen Teich aufgebaut und am letzten Tag der Messe kamen wir morgens in die Halle und das Wasser schäumte“, sagt Markgraf. „Wir dachten, uns hat jemand einen Streich gespielt und etwas ins Wasser gekippt. Aber die Fische hatten gelaicht.“

2008 waren den Ausstellern Hasen abgehauen. „Die waren plötzlich aus dem Gehege der Blumenschau verschwunden und wir haben sie gesucht und konnten sie zum Glück zu ihren Züchtern zurückbringen. Aber das war schon eine besondere Aufregung.“ 2016 leckte das große Wasserbecken der Blumenschau direkt vor der Eröffnung. „Das sind Momente, auf die wir gern zurückschauen, aber die wir nicht wieder brauchen.“

Markgraf freut sich, dass auch 2020 wieder mehr als 230 Aussteller vertreten sind. „Vor einigen Jahren dachten viele, dass das Internet alles überrollen wird und an solchen Messekonzepten der Zahn der Zeit nagt. Aber es ist nicht so gekommen. Die Besucher möchten weiterhin die Produkte erleben und sich Trends erklären lassen.“

Von Katharina Ahlers