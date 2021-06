30 Jahre durch Warnemünde: Wie aus einer Nerzzucht die Strandbahn wurde

Warnemünde

Als die Warnemünder Strandbahn das erste Mal über das Pflaster des Ostseebades rollte, war Sven Buß gerade 16 Jahre alt. Damals ahnt er noch nicht, dass er in der bereiften Lok mehr als hunderttausend Kilometer auf der immer gleichen Strecke zurücklegen wird. Damals löste das markante Gefährt eine umstrittene Nebentätigkeit seines Stiefvaters ab. Der Begründer der Bahn betrieb zuvor nämlich eine Nerzzucht in Warnemünde.

„Tuut, tuut, tuut“ schallt es aus den Boxen der Warnemünder Strandbahn zum Start der Tour durch das Ostseebad. Etwa Sieben Mal am Tag, immer eine halbe Stunde fährt die in Lok-Optik gestaltete Bahn ihre Route vom Alten Strom über die Mühlenstraße, den Strandweg, am Leuchtturm vorbei zurück zu ihrer Haltestelle an der Bahnhofsbrücke. Für Fahrer Sven Buß ist die Strecke mehr als Routine.

Im Schneckentempo um die Erde

„Die aktuelle Kleinbahn hat nun bereits 70 000 Kilometer auf dem Buckel“, sagt Buß. Damit hat diese bereits fast zwei Mal die Erde umrundet, im Schneckentempo von durchschnittlich knapp zehn km/h. „Sie schafft auch 25 km/h“, sagt Buß und lacht. Er selber habe schon deutlich mehr Kilometer im Fahrtenbuch, ist die aktuelle Bahn doch gerade mal zehn Jahre alt.

Sven Buß hingegen hält das Lenkrad bereits doppelt so lange in seinen Händen. 2001 sei er das erste Mal gefahren. Wie alles begann? „Meine Eltern haben Anfang der 90ér Urlaub in Spanien gemacht und dort so eine Kleinbahn entdeckt. Sie dachten, so etwas müsse es auch für Warnemünde geben.“ Sein Stiefvater Hartwig Döhring ist zu dieser Zeit noch Fischer und betreibt nebenher eine Nerzzucht hinter dem Warnemünder Leichtathletikstadion.

Die Strandbahn hat sich 1991 optisch nur geringfügig von der heutigen Variante unterschieden, war damals aber ein beliebtes Postkartenmotiv. Quelle: Moritz Naumann

Strandbahn wegen Tierschutz

„Nach der Wende befürchtete er, dass die Regularien um Tierschutz und Co. strenger werden“, sagt Buß. Also gibt er das Gewerbe auf und widmet sich voll der neuen Unternehmung, die auch von den politischen Vertretern im Ostseebad unterstützt wird. „Früher durften wir noch auf der Promenade fahren. Das ist heute leider nicht mehr möglich.“

Die Gäste erhalten in der knappen halben Stunde einen historischen Abriss zur Geschichte des Ostseebades, erfahren so etwas über die Vogtei als ältestes Gebäude, über die Kirche, die Mühle und natürlich den Leuchtturm. „Es ist vor allem älteres Publikum und auch Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die mit der Bahn einmal durch den ganzen Ort kommen“, sagt Buß.

Stefan und Elfi Hoffmann haben mit ihrem Enkel Nico eine Strandbahn-Tour gemacht. Das Ehepaar kommt seit 1997 jeden Sommer nach Warnemünde - traditionell gehört ein Ausflug mit der Strandbahn dazu. Quelle: Moritz Naumann

Große Augen bei kleinen Menschen

Doch auch die Kleinsten bekommen große Augen, wenn sie eine Lok erblicken, die nicht auf Schienen sondern auf der Straße fährt – so auch Nico Hoffmann. „Er ist ein echter Lokfan und hat sich besonders über den Ausflug gefreut“, sagt seine Oma Elfi Hoffmann. Mit ihrem Mann Stefan kommt sie seit 1997 jedes Jahr nach Warnemünde. Ein Ausflug mit der Strandbahn gehöre dabei zum guten Ton. „Man kann in der Bahn einfach sehen, wie sich Warnemünde entwickelt.“

Auch für den jungen Milo Geßner war die Tour ein echtes Highlight. „Er will gleich nochmal fahren“, sagt Mutter Carolin, die mit ihrer Familie das erste Mal in Warnemünde zu Besuch ist. „Wir sind das erste Mal hier und wollten uns so mal einen Überblick verschaffen“, sagt die Leipzigerin. Dies habe gut geklappt. „Wir konnten sehen wie hübsch und niedlich der Ort ist“, sagt Geßner.

Sören und Carolin Geßner sind mit ihrem Sohn Milo erstmals in Warnemünde und haben die Tour mit der Strandbahn gemacht, um sich einen Überblick über den Ort zu machen. Quelle: Moritz Naumann

Entwicklung des Ostseebades täglich vor Augen

Fahrer Sven Buß ist in Warnemünde aufgewachsen und hat die Entwicklung des Ostseebades durch seine Tätigkeit täglich vor Augen. „Warnemünde war früher auch schon schön, aber wenn man bedenkt, wie viel und was seit der Wende hier gemacht wurde, ist das schon beachtlich.“ Ob die historische Wiederherstellung des Alten Stroms, die Sanierung der Seestraße oder die Entwicklung des Kirchenplatzes – nicht nur optisch habe sich Warnemünde „gemausert“: „Wenn ich bedenke wie viele hohe Bordsteine es hier mal gab, die gerade für älteres Publikum ein Hindernis waren, es ist vieles besser geworden.“

Sein Zielpublikum sind vor allem die Kreuzfahrer, die nach dem Abstieg vom Schiff und der Überquerung der Brücke direkt an der Haltestelle landen. „Dadurch, dass die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr fahren ist uns ein erheblicher Teil der Besucher weggebrochen“, sagt Buß. Im letzten Jahr, in dem auch die Saison für die Strandbahn deutlich später gestartet ist, konnte die Vielzahl der deutschen Urlauber diesen Wegfall nur bedingt kompensieren.

Nah an Meer und Leuchtturm

Bis zum ersten Lockdown beobachtete Buß, dass immer mehr internationale Gäste auf den Zug aufgesprungen sind. Ob aus Kolumbien, Brasilien, Spanien oder Italien: „Mittlerweile kommen sie von überall“, sagt Buß. Doch vor allem bei Holländern sei die Bahn mittlerweile beliebt. Daher setzt Buß darauf, dass auch die Schiffe bald wieder in regelmäßiger Taktung Warnemünde anlaufen.

Was der Geschäftsführer sich für die Zukunft der Strandbahn wünscht? „Dass es so läuft wie in den letzten 30 Jahren. Außerdem würden wir auch gerne wieder auf der Promenade fahren, nah am Meer und direkt am Leuchtturm vorbei.“

Von Moritz Naumann