Seit 1999 appellieren die Anwohner der Warnemünder Parkstraße an die Stadt, dass der Verkehr zu schnell und in immer größeren Ausmaßen an ihren Häusern vorbeirauscht. Die Folge: Lärm und Risse an den Häusern. Vor Kurzem hat die Stadt ein Teilstück der Straße auf Tempo 30 gesetzt – davon profitieren nur leider die Anwohner nicht.