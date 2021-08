Ein 31-Jähriger wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Er benötigt ärztliche Hilfe und es besteht eine Eigengefährdung. Vor seinem Verschwinden hielt er sich in Serrahn und Krakow am See (Landkreis Rostock) auf. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.