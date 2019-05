Markgrafenheide

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Vormittag des Maifeiertages ist in Markgrafenheide ein Autofahrer verletzt worden. Der 32-Jährige raste mit über zwei Promille Alkohol im Blut gegen einen Baum. Laut Polizei geschah das Unglück gegen 10.30 Uhr auf der Warnemünder Straße.

Baum durch Wucht gespalten

In einer Tempo-30-Zone fuhr der BMW-Fahrer – laut Polizei mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs – auf gerader Strecke rechts gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Baum entzweibrach und auch ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen wurde.

Mit mehr als zwei Promille war der Brandenburger am Maifeiertag auf der Warnemünder Straße in Markgrafenheide bei Rostock unterwegs. Er war so schnell, dass durch den Aufprall ein Baum gespalten wurde. Tränen vergoss der Unfallverursacher vor allem, weil er lange auf das Auto hingespart hatte.

32-Jähriger weint wegen kaputten BMW

Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Vorher gab der Fahrer im Beisein der Polizei einen ersten Atemalkoholtest ab. Er pustete über zwei Promille in das Gerät. Dies hatte zur Folge, dass der 32-Jährige seinen Führerschein abgeben musste. Als ihm das alles bewusst wurde, brach der Mann aus dem Landkreis Oder-Spree in Brandenburg in Tränen aus. Neben dem verlorenen Führerschein schmerzte ihn auch der Verlust seines BMW, auf den er sehr lange gespart hatte.

Stefan Tretropp