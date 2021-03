33-Jähriger gesteht 15 Einbrüche in Rostock und Umgebung

Rostock

Ein 33-jähriger Mann aus Rostock, der innerhalb von zwei Monaten in mehrere Einfamilienhäuser und Wohnungen eingebrochen war und sich vom Diebesgut einen besseren Lebensstandard verschaffen wollte, hat am Dienstag vor dem Rostocker Landgericht ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Nachdem dem angeklagten Enrico M. im Falle eines Geständnisses eine Höchststrafe von fünf Jahren und drei Monaten in Aussicht gestellt wurde, räumte dieser alle ihm vorgeworfenen Taten ein.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 33-Jährigen in der Anklage vor, in Rostock und Umgebung zwischen dem 31. Juli und 28. September letzten Jahres in zehn Fällen in Wohnungen oder Häuser eingedrungen zu sein und Wertgegenstände entwendet zu haben. In weiteren fünf Fällen scheiterte der Einbruchsversuch.

Unverschlossene Türen aufgehebelt

Laut Anklage habe M. meist in den frühen Morgenstunden die Einfamilienhäuser aufgesucht und sei über Terrassen- und Eingangstüren mit einem zurechtgebogenen Draht eingestiegen. Damit hebelte er unverschlossene Türen am Schließkeil auf. Alles, was im Eingangsbereich lag, nahm er an sich: Handtaschen, Handys, Bargeld.

Alle 15 Taten gestanden

Ziel der Einbrüche waren neben Häusern in Rostock auch Eigenheime in Lambrechtshagen und Elmenhorst-Lichtenhagen. Zu Prozessbeginn gestand der 33-Jährige alle 15 Taten. „Alles hat sich, so wie von der Staatsanwaltschaft dargestellt, abgespielt“, ließ M. über seinen Verteidiger verlesen. Ihm werden der gewerbsmäßige Wohnungseinbruchsdiebstahl und Computerbetrug vorgeworfen.

Prozess wird im April fortgesetzt

Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich auf eine Freiheitsstrafe, die zwischen vier Jahren und neun Monaten und fünf Jahren und drei Monaten liegt. Zudem soll nun ein Maßregel-Gutachten eingeholt werden. Der Prozess wird Mitte April fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp