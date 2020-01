34-Jährige gerät beim Überholen bei Grambzow ins Schleudern

Grambzow

Eine 34-Jährige hat am Dienstagmorgen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und wurde leicht verletzt. Sie war auf der B 108 in Richtung Waren unterwegs, als sie in der Nähe von Grambzow bei Güstrow überholen wollte. Dabei prallte sie gegen die linke Leitplanke. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und wurde auf die Straße zurück geschleudert.

Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es ist ein Sachschaden von 6500 Euro entstanden.

Von OZ