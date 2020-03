Warnemünde

„Ich lieb’ den Frühling, ich lieb’ den Sonnenschein. Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein“, singen die Mitglieder des Rostocker Chors „Warneminner Utkiekers“. Zwei von ihnen begleiten das Lied auf der Gitarre, einer spielt Akkordeon. Jeden Montag proben die 17 Frauen und drei Männer im Kolpingzentrum Lichtenhagen. Regelmäßig stehen Auftritte bei Frühlingsfesten, Geburtstagen und in Seniorenheimen an. Ende März folgt ein besonderes Konzert: die Feier zum 35. Jubiläum.

1985 wurde der Chor von zehn Mitgliedern, hauptsächlich Warnemündern, gegründet. Der erste Probenraum wurde in der Heinrich-Heine-Schule gefunden, später zog der Chor ins Technologiezentrum um. „Leider haben wir keines der Gründungsmitglieder mehr im Chor und auch keinen Warnemünder mehr. Geprobt wird mittlerweile in Lichtenhagen“, sagt Chorleiterin Katrin Alexander. Der Warnemünder Name ist dennoch geblieben. „Wir haben Lieder, die mit dem Meer verbunden sind und auch viele Lieder, die wir auf Warnemünde umgedichtet haben“, erklärt Mitglied Sabine Ziegert-Herbst. So sei unter anderem aus „Eine Seefahrt, die ist lustig“ das Lied „Oh, wie schön ist Warnemünde“ geworden.

Der Chor um Chorleiterin Katrin Alexander tritt regelmäßig bei Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern auf. In diesem Jahr besteht der Chor seit 35 Jahren. Quelle: Warneminner Utkiekers

Plattdeutsche Lieder zum Mitsingen

Zum Repertoire des Chores gehören neben den Seemannsliedern auch bekannte Volkslieder sowie vertonte Texte plattdeutscher Autorinnen, wie Martha Müller-Grählert oder Lisa Milbret. „Wir sind kein Chor, der mit Liedermappen dasteht und anspruchsvolle Bachkantaten singt. Wir singen nur Lieder, die mitgesungen werden können, haben den Blick zum Publikum und die Hände frei für Gestiken“, sagt Alexander.

Besonderes Highlight seien die Auftritte im Rathaus. „Das ist aufgrund unserer plattdeutschen Lieder ab und zu der Fall – beim Reuter- und beim Brinckmanjubiläum zum Beispiel“, sagt die Chorleiterin. „Das sind schöne Erinnerungen.“

Nachwuchssorgen

Die meisten der aktuellen Mitglieder im Alter von 53 bis 80 Jahren sind zwischen 10 und 30 Jahren dabei, doch auch einige Neuzugänge konnten in den vergangenen Jahren aufgenommen werden. Was dem Chor jedoch fehlt, sind jugendliche Mitglieder. „Unser Repertoire ist nicht gerade jugendgemäß“, weiß Mitglied Ilona Fronk. Manfred Radloff, Vorsitzender des Chors, stimmt zu. „Mein Enkel hört nur Rapmusik“, sagt er und lacht.

Die Mitglieder wissen die gute Atmosphäre im Chor zu schätzen. „Man muss nicht unbedingt Noten können. Wichtig sei die Freude am Singen und Interesse“, sagt Ilona Fronk. „Man kann bei uns ein paar Probestunden mitmachen und da merkt man schnell, ob die Chemie stimmt. In der Regel ist es so, dass die Neuen dann gern bei uns bleiben, weil wir sehr persönlich und gesellig sind und viel zusammen unternehmen.“ Unter anderem steht einmal im Jahr ein Chortag an. Bis 18 Uhr wird geprobt, danach zusammen gefeiert.

Singen Open-Air: Auftritt des Chores bei einem Sommerfest. Quelle: Warneminner Utkiekers

Per Annonce und durch Freunde zum Chor

Ilona Fronk betont, dass das Singen der Gesundheit guttue. „Ich hatte damals ein kleines Tief und brauchte etwas, was mich aufbaut“, sagt sie. „Eine Arbeitskollegin hat mich mal mitgenommen und es hat mir gut gefallen“, sagt sie. „Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt.“

Vorsitzender Manfred Radloff kam eher zufällig über eine Zeitungsannonce dazu. „Es wurde ein Akkordeonspieler gesucht und für mich war das eine gute Möglichkeit, wieder zu spielen“, sagt der 67-Jährige. Als Zehnjähriger hatte der Rostocker Akkordeonunterricht, sollte mit 14 Jahren für eine musikalische Ausbildung sogar nach Berlin ziehen. „Das wollte ich aber nicht und das haben meine Eltern auch akzeptiert“, sagt er. „Ich habe mit dem Akkordeonunterricht aufgehört und eine Lehre zum Chemieingenieur absolviert.“ Später beteiligte Radloff sich in seiner Freizeit in einem Orchester, doch mit der Wende war auch damit Schluss. „Und dann bin ich auf diesen Chor aufmerksam geworden“, sagt er.

Konzert zum Jubiläum

Das große Jubiläum soll nun am 28. März um 15 Uhr in der St.-Thomas-Morus-Kirche in Evershagen gefeiert werden. Ein Highlight an dem Tag ist der Auftritt eines Kinderchors aus Evershagen. „Die Kinder werden allein und mit uns zusammen singen“, sagt Ilona Fronk. „Das ist auch schön fürs Publikum. Außerdem können wir so den Kindern die plattdeutsche Sprache näherbringen und den Kindern früh die Freude zur Musik zeigen.“

Von Katharina Ahlers