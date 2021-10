Rostock

In Rostocks Innenstadt wird es bald eng – zumindest für Autofahrer. Eine der wichtigsten Parkmöglichkeiten in der City macht dicht und das gleich für 20 Monate. So hat es die Wiro angekündigt. Grund für die Schließung der Tiefgarage in der Langen Straße: Sie ist nach mehr als zwei Jahrzehnten Betrieb zum Sanierungsfall geworden.

Sämtliche Fahrbahnbeläge, die Ein- und Ausfahrten sowie die Stützen müssen komplett repariert, die technischen Anlagen auf den heutigen Stand gebracht werden. Baustart ist am 1. Mai 2022. Für die Bauzeit plant der Betreiber, die Parkhaus Gesellschaft Rostock, kurz PGR, 20 Monate ein. In dieser Zeit können Parker die 350 Stellplätze nicht nutzen, da die Tiefgarage komplett gesperrt werden muss.

Schrittweise Sanierung wäre zu aufwendig

„Weil die Parksituation in der Rostocker Innenstadt angespannt ist, haben wir die etagenweise Schließung geprüft, sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die schrittweise Durchführung der Baumaßnahmen erheblich aufwendiger wäre und zu lange dauern würde“, erklärt Sabine Steinhaus, Geschäftsführerin der PGR. So müssten die Parker noch einige Zeit mehr auf einen Stellplatz in der Tiefgarage verzichten. Die Dauerparker haben in diesen Tagen deshalb ihre Kündigung erhalten – mit einem alternativen Parkplatzangebot.

„Rund 125 Mietern konnten wir ein konkretes Angebot unterbreiten für einen Stellplatz im Parkhaus Am Gericht in der August-Bebel-Straße. Außerdem gibt es freie Kapazitäten für Dauermieter zum Beispiel im Parkhaus Altstadt am Küterbruch, Ecke Warnowstraße.“ Carsten Klehn, Wiro-Sprecher Quelle: Frank Söllner

In der Tiefgarage City gibt es laut Wiro-Sprecher Carsten Klehn knapp 170 Dauerparker. „Rund 125 Mietern konnten wir ein konkretes Angebot unterbreiten für einen Stellplatz im Parkhaus Am Gericht in der August-Bebel-Straße. Außerdem gibt es freie Kapazitäten für Dauermieter zum Beispiel im Parkhaus Altstadt am Küterbruch, Ecke Warnowstraße“, so Klehn. Dennoch sei klar, dass in der Zeit der Sanierung Parkplätze in Rostocks Innenstadt fehlen werden.

„Wir verweisen unsere Kunden immer auf die Tiefgarage in der Langen Straße“, berichtet Maria Zimmermann. Die Küchenplanerin vom Küchenstudio am Turm Büssow & Storbeck an der Ecke zum Burgwall sagt: „Unsere Kunden halten sich drei bis vier Stunden bei uns auf und in der Seitenstraße gibt es nur Parkplätze für Anwohner.“

Geschäfte müssen Kunden auf andere Parkplätze umleiten

Dass die Tiefgarage ab Mai für mehr als einainhalb Jahre schließt, wird für das Küchenstudio knifflig. „Wir müssen unsere Kunden dann bitten im Parkhaus von Galeria Kaufhof zu parken. Der große Parkplatz gegenüber des Radisson Hotels wäre auch noch eine Variante“, überlegt die Küchenplanerin zur jetzt schon angespannten Parksituation in der Innenstadt. Irgendwie müsse es aber gehen, meint sie.

Eine Mitarbeiterin eines anderen Geschäftes in der Langen Straße berichtet, dass das Parken in der Tiefgarage zwar relativ günstig sei. „Viele Kunden parken aber auch direkt auf einem Stellplatz in der Langen Straße, wenn sie denn einen finden.“ Das könne dann aber ab Mai umso schwieriger werden.

Wiro will im Ortsbeirat Fragen von Anwohnern beantworten

Andreas Herzog (SPD), Ortsbeiratschef für Stadtmitte weist auf die nächste Sitzung seines Gremiums am 13. Oktober hin. „Es werden Vertreter der Wiro kommen und Fragen der Anwohner zur Schließung der Tiefgarage beantworten“, kündigt Herzog an. Die Sitzung des Ortsbeirates Stadtmitte findet im Bürgerschaftssaal im Rostocker Rathaus um 19 Uhr statt.

Seit 1998 gibt es in der Hansestadt die Parkhaus-Gesellschaft Rostock, kurz PGR, eine Tochter der kommunalen Wir (Wohnen in Rostock). Die PGR betreibt die Parkplätze auf der Warnemünder Mittelmole, am Bahnhof Warnemünde und an der Fähre Warnemünde, am Stadthafen Rostock und Am Kabutzenhof, die Tiefgarage City und die Tiefgarage Hafenterrassen, die Parkhäuser am Gericht, am Uniklinikum und am Küterbruch mit insgesamt 9601 Stellplätzen.

Von Michaela Krohn