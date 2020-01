37-Jähriger überschlägt sich mit Ford Mustang bei Kösterbeck

Kösterbeck

Zu einem schweren Unfall mit glimpflichem Ausgang ist es am Dienstagabend in Kösterbeck (Kreis Rostock) gekommen. Der Fahrer eines Autos verletzte sich beim Überschlag seines Pkw leicht.

Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-jährige Fahrer eines Ford Mustang von Roggentin kommend in Richtung Kösterbeck unterwegs, als er offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam.

Nur leicht verletzt

Der Mustang schleuderte auf einen angrenzenden Acker, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Kurz nach dem Unglück kamen Polizei, Rettungswagen und Notarzt zum Einsatz.

Der 37-Jährige am Steuer, der allein in seinem Wagen unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen, kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Stefan Tretropp