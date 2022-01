380 Ärzte und Zahnärzte sind gegen Corona-Impfpflicht – darunter auch vier aus Rostock

Rostock

380 Ärzte und Zahnärzte haben ihrem Unmut über die aktuelle Corona-Politik in einem offenen Brief Luft gemacht. Sie fordern, dass es keine generelle Corona-Impfpflicht geben soll. Unterschrieben wurde das Schreiben auch von einer Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, einer Fachärztin für Frauenheilkunde sowie zwei Zahnärzten aus Rostock.

„Eine Impfung muss eine individuelle Entscheidung nach Abwägung des persönlichen Risikos des Einzelnen, in Absprache mit dem behandelnden Arzt des Vertrauens bleiben. Der politische Zwang einer Impfung mit allen möglichen Folgen, bis zum Berufsverbot kommt einer Vergewaltigung der individuellen Selbstbestimmung gleich“, betonen die Mediziner in ihrem Brief, der an alle Politiker des Bundes und der Länder, an die Körperschaften der Ärzte und Zahnärzte und die Standesvertretungen gerichtet ist. „Eine Impfung muss eine individuelle Entscheidung nach Abwägung des persönlichen Risikos des Einzelnen, in Absprache mit dem behandelnden Arzt des Vertrauens bleiben.“

Sorge über Spaltung der Gesellschaft wegen Impfpflicht

Die Politik überschätze die Wirksamkeit der Impfstoffe, heißt es in dem Schreiben weiter. Das führe zu einer „Scheinsicherheit in der Bevölkerung, die negative Folgen im Ausbreitungsgeschehen haben wird“. Die unterzeichnenden Ärzte und Zahnärzte befürchten, dass die bestehende Spaltung der Gesellschaft durch die Impfpflicht weiter vorangetrieben werde und dass dringend benötigtes Personal im Gesundheitswesen in andere Berufszweige abwandere und sich die medizinische Versorgungslage weiter verschlechtere. Die Autoren betonen aber auch, dass sie keine Impfgegner seien und sich von radikalem Gedankengut distanzieren.

Auch die Ärztekammer MV teilt die Sorge über die Spaltung der Gesellschaft. „Die politischen Entscheidungsträger befinden sich in einem Spagat zwischen dem grundgesetzlich garantierten Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit einerseits und andererseits der Pflicht, die umfassende gesundheitliche Betreuung auch in einer Pandemie sicherzustellen“, heißt es in ihrer Reaktion auf den offenen Brief.

Ärztekammer MV: Formulierung aus der Querdenkerszene

„Viele Überlegungen im Brief können wir nachvollziehen. Für bedenklich halten wir allerdings die Wortwahl an manchen Stellen“, teilt der Vorstand rund um Präsident Professor Andreas Crusius mit. „Eine ,regelmäßige Diffamierungen der Ungeimpften’, die ,Stigmatisierung und Drangsalierung von Menschen’ und eine ,menschenverachtende Diskriminierungswut’ können wir nicht erkennen.“ Gleichzeitig werde mit „rote Linie“ auch eine Formulierung der Querdenkerszene aufgegriffen.

Zudem betont die Ärztekammer MV, dass der Hinweis auf mögliche Schäden durch RNA-Impfstoffe in dem offenen Brief angesichts millionenfacher Erfahrung über zwei Jahre an dieser Stelle irreführend sei, auch wenn der Hinweis auf die fehlende Evidenz zu Langzeitfolgen richtig ist. Die Ärztekammer MV befürchtet, dass durch solche Forderungen die Szene der Impfgegner – auch der radikalen – gestärkt werde, da das Wort der Ärzteschaft immer noch Gewicht in der Bevölkerung habe. „Mit diesem Brief haben die Kolleginnen und Kollegen es der Politik nicht leichter gemacht und die Menschen im Land eher noch mehr verunsichert.“

Von Ann-Christin Schneider