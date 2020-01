39-Jährige Rostockerin vermisst

Rostock

Seit dem 10.01.2020 wird die 39-jährige Janine Rusin aus Rostock vermisst.

Personenbeschreibung:

- 1,65 m groß

- sehr kurze, blonde Haare (trägt derzeit eine lange Perücke)

- schlanke Gestalt

Nach jetzigem Erkenntnisstand ist die Vermisste in der Langen Straße in Rostock zuletzt in einer Tiefgarage gegen 15:15 Uhr gesehen worden. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Janine Rusin aufhalten könnte. Sie benötigt dringend Medikamente. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Wer hat Janine Rusin seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Gesuchten machen?

Hinweise an die Polizei Rostock-Dierkow

Hinweise nehmen das Polizeirevier Rostock-Dierkow unter der Telefonnummer 0381 / 6588-224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Zur Galerie Ab wann gilt ein Mensch als vermisst? Kann jeder jeden als vermisst melden? Wie genau geht die Polizei bei der Vermisstensuche vor? Wenn eine Person verschwindet, sind die Menschen in ihrem Umfeld häufig ratlos. Die OZ hat mit den Beamten gesprochen und die wichtigsten Fragen geklärt.

Von OTS/RND