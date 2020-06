39-Jähriger gesteht vor Rostocker Gericht: Vor Wut die eigenen Eltern umgebracht

Am Dienstag hat ein 39-Jähriger vor dem Rostocker Landgericht seine Tat gestanden: Er hat am Silvestermorgen 2019 seine eigenen Eltern vor Wut getötet. Er stach mehrmals mit einem Messer zu. Drei Stunden nach der Tat meldete er sich bei der Polizei.

