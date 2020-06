39-jähriger Rostocker gesteht Mord an seinen Eltern: „Und dann kam diese Wut hoch“

Rostock

Es sind grausame Details in der Anklage: Weil die Eltern ihrem Sohn ein Ultimatum zum Auszug aus der gemeinsamen Wohnung gesetzt hatten, soll der 39-jährige Marko W. am Silvestertag 2019 in Rostock zuerst seinen schlafenden Vater und dann seine wach gewordene Mutter auf brutale Weise ermordet haben. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: W. soll mit einem Schlosserhammer auf den Kopf seines Vaters so lange eingeschlagen haben, bis der Stiel abbrach, um dann im Anschluss 21 Mal mit einem Messer auf ihn einzustechen. Er starb an den schweren inneren Verletzungen. Laut Staatsanwaltschaft soll der 39-Jährige dann seine inzwischen wach gewordene Mutter mit 41 Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Nachdem der Angeklagte Hammer und Messer reinigte und Bier trank, ging er zur Polizei und gestand die Tötung seiner Eltern.

Mordgedanke seit er 14 Jahre alt ist

Wegen Doppelmordes steht Marko W. seit Dienstag vor dem Rostocker Landgericht. Der Angeklagte ist der Älteste von drei Brüdern und wohnte zum Tatzeitpunkt noch bei seinen Eltern. Einer Beschäftigung ging er seit Jahren nicht mehr nach. Der Bruder des Angeklagten tritt in dem Prozess als Nebenkläger auf. Wie er angab, sei ein Streitthema zwischen Eltern und Angeklagtem gewesen, dass dieser den Auflagen des Hanse-Jobcenters nicht nachgekommen sei und stattdessen gekürzte Leistungen in Kauf genommen habe. Zum neuen Jahr hätten die Eltern dem Angeklagten deshalb ein Ultimatum zum Auszug aus der Wohnung gestellt.

Zu Prozessbeginn gestand der nervös wirkende Angeklagte die Tat, konnte sich an Einzelheiten aber nicht mehr erinnern. Der Zwei-Meter-Riese mit kräftiger Statur hatte bereits ab einem Alter von 14 Jahren erstmals darüber nachgedacht, seine Eltern zu töten. In seinen Fantasien schwebte ihm vor, sie mit der Schaufel zu erschlagen, mit dem Auto zu überfahren oder sie zu vergiften.

Zu Silvester 2019 kam die Wut hoch

Vieles habe sich in ihm angestaut. „Ich wurde von meiner Mutter erniedrigt, mein Vater schlug mich regelmäßig“, gab der 39-Jährige an. Er habe stets das Gefühl, nichts wert zu sein, gehabt. „Meine Mutter hat mich nie verteidigt, wenn etwas war“, setzt er den Bericht seiner Erlebnisse fort. Er habe sich von den Erniedrigungen und Schlägen einfach nur Ruhe gewünscht. „In der besagten Nacht habe ich auf dem Bett gesessen und dann kam diese Wut hoch“, fährt er fort.

Alles sei zusammengekommen: der Streit mit einem der Brüder, der ständige Druck der Eltern, sich um Arbeit zu kümmern und endlich auf eigenen Beinen zu stehen, aus der Familie ausgegrenzt zu sein. „Als mein Bruder einmal aus der Schweiz zu uns kam, gab es Entenbraten, weil er sich das gewünscht hatte. Für mich gab es das nie. Alle haben Ente gegessen, nur ich nicht“, beschreibt der Angeklagte.

Zuverdienst durch Schwarzarbeit

Aufgewachsen bei seinen Großeltern, dann in einer eigenen Wohnung, ein kurzer Ortswechsel zu einer Freundin ins Saarland und wieder zurück nach Rostock in die elterliche Wohnung – so skizzierte der gelernte Industriefleischer sein Leben. „Ich habe mit den Kürzungen vom Amt gelebt“, sagt er. Aus Unterlagen des Jobcenters geht hervor, dass Marko W. Arbeitsangebote ablehnte, „weil sie ihm finanziell nicht weiterhelfen“ würden. Das Amt attestierte ihm „keine Motivation und keine Eigenbemühungen“.

„Ich sollte am 1. Januar 2020 spätestens aus der Wohnung sein“, beschreibt der 39-Jährige. Er finanzierte sich sein Lotterleben lieber mit Schwarzarbeit – als PC-Spezialist nebenbei – und lebte, wie es das Gericht feststellte, in den Tag hinein und ließ sich von seinen Eltern aushalten.

Angeklagter hat Erinnerungslücken

Bei der Tat-Beschreibung wies W. Erinnerungslücken auf. Bei seinem Vater könne er sich an nur einen Messerstich erinnern, an den Hammer gar nicht mehr: „Er hat sich gewehrt und mich getreten.“ Nachdem der Vater tot ist, wird die Mutter wach. „Sie machte das Licht an und fragte mich, was ich hier mache“, erinnert sich der Angeklagte. Wie genau er seine Mutter dann tötet – das weiß Marko W. heute nicht mehr.

Die Erinnerung setzt wieder ein, als beide tot sind, er sich vom ganzen Blut reinigt, Bier trinkt und dann zur Polizei geht, um die Tat zu gestehen. „Ich würde gern einen Mord melden“, mit diesen Worten steht er im Revier Dierkow.

Internetrecherche zum Thema Elternmord

Dass der Doppelmord letztlich geplant war, zeigt der Fakt, dass er sich wenige Tage vor der Tat mit dem Thema auseinandersetzt. Ermittler beschlagnahmten seine Festplatte. Am 23. Dezember 2019 suchte W. über eine Internet-Suchmaschine nach den Worten Mord, Elternmord, Doppelmord und Strafe. Er las sich laut Gericht zahlreiche Artikel durch, die die Tötung von Eltern thematisieren.

„Ich war das nicht, ich habe danach nicht gesucht“, entgegnete er. „Aus heutiger Sicht hätten es meine Eltern nicht verdient gehabt zu sterben. Ich weiß nicht, was das ausgelöst hat“, gibt der 39-Jährige zu Protokoll. Der Prozess geht bereits am Mittwoch weiter.

