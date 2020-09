Rostock

Erst will ihm ein Saurier den Kopf abbeißen, dann schnappt ein Drache nach ihm und nun hat es auch noch King Kong auf ihn abgesehen: Was Christian Wolfinger (42) erlebt, klingt abenteuerlich. Dabei ist es pure Illusion. Im neuen 3D-Trickart-Museum, das am 1. Oktober im Rostocker HCC eröffnet, will Wolfinger Besuchern einen ganz besonderen Foto-Spaß bieten.

„Wirkt auf den ersten Blick nicht sehr spektakulär, oder? Aber die haben’s in sich“, verspricht Christian Wolfinger, als er durch die rund 700 Quadratmeter große Ausstellung läuft. Wie bunte Teppiche und Tapeten bedecken großformatige Bilder Boden und Wände. Wer vor ihnen steht, ahnt kaum, was in ihnen steckt: Trickserei. Die Motive sind so gemalt, dass sie auf Fotos und in Videoclips förmlich zum Leben erwachen. Stellt man sich in diese Kulissen und wird vom richtigen Punkt aus gefilmt oder geknipst, stürzt man sich damit in verschiedenste Abenteuer.

Je nach Motiv hebt der Fotografierte auf Aladins fliegendem Teppich ab, kuschelt mit einer Giraffe oder findet sich als Beilage auf dem Steak-Teller eines riesigen Kochs wieder. Der Clou in Rostocks neuer Schau: Der Besucher wird Teil der Ausstellung, interagiert mit den Exponaten. Für besonders kreative Schauspieleinlagen wird er mit skurrilen Bildern und Videos belohnt und kann beides auf Plattformen wie Instagram oder Tiktok mit der ganzen Welt teilen.

Insgesamt 25 Motive hat das Museum in Schmarl zu bieten. Gestaltet worden sind sie von Masashi Hattori, der in Asien als einer der populärsten 3D-Trickart-Künstler gilt. In seinem Heimatland Japan waren seine Bilder schon in Dutzenden Einzelausstellungen zu sehen. Im Rest der Welt sind sie dagegen noch rar. In Europa gebe es bislang nur drei Franchise-Unternehmen, sagt Christian Wolfinger. „Nach Hamburg und Frankfurt ist unser Museum erst das Dritte dieser Art.“

Das Hamburger 3D-Trickart-Museum habe binnen anderthalb Jahren 130 000 Besucher angelockt, sagt Wolfinger. Dass der Fotospaß in Rostock ähnlich erfolgreich sein wird, davon ist er überzeugt. Optimistisch stimmt den Unternehmer das Feedback der Leute, die sich so oft wie sonst kaum jemand mit dem Smartphone ablichten: Wolfinger hat seine Ausstellung von Instagram-Influencern testen lassen. „Bei ihnen kam’s super an. Die Bilder wurden in den sozialen Netzwerken geteilt. Beste Werbung“, freut sich Wolfinger.

Gefangen im Buddelschiff

Er selbst hatte dagegen bislang wenig Gelegenheit, mit T-Rex und Co. zu posieren. Zu viel Arbeit stand in den vergangenen Tagen an, um die früheren Fitnessräume in Fotokulissen mit 3D-Effekt zu verwandeln. Der Aufwand hat sich gelohnt, meint Christian Wolfinger. „Das hier ist einmalig in der Region. Wir wollten nicht die x-te Kartbahn eröffnen, sondern den Besuchern etwas ganz Neues bieten.“

Mit ungewöhnlichem Indoor-Spaß kennt sich Christian Wolfinger aus. Zuletzt hat der Tourismus-Kaufmann Erlebnishungrige mit Schwarzlicht-Minigolf begeistert. In seiner neuen Schau wird der Chef selbst eingelocht – in seinem Lieblings-Set. Das versteckt sich im hintersten Eck der Ausstellung: Ein Pirat mit Hansa-Rostock-Kogge auf dem Hut stopft sein „Opfer“ in eine XL-Buddelschiff-Flasche.

Kopfüber in den Saurierschlund

Wer sich Solo in solches Vergnügen stürzen möchte, kann sich am Museums-Eingang ein Stativ fürs Smartphone leihen. Richtig lustig wird der Besuch aber erst in geselliger Runde. „Am meisten Spaß macht’s mit drei, vier Leuten“, erklärt Christian Wolfinger. Dann kann der Fotograf Regieanweisungen geben, während sich der Rest der Truppe je nach Motiv gegenseitig in einen Saurierschlund stopft oder in einer Mini-Maschine vermeintlich auf Hosentaschenformat schrumpft.

Akrobatische Einlagen, Grimassen – in Rostocks 3D-Trickart-Museum darf jeder zeigen, wie viel Fantasie in ihm steckt. Nur eines wird hier nicht so gern gesehen: Stöckelschuhe. Denn werden sie mit spitzen Hacken getreten, machen selbst Kolosse wie King Kong irgendwann schlapp.

3D-Trickart-Museum Das 3D-Trickart-Museum in Rostock-Schmarl bietet Besuchern ausgefallenen Freizeit-Foto-Spaß: Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern können sie sich mit insgesamt 25 3D-Motiven in Szene setzen und dabei skurrile, spektakuläre und lustige Momentaufnahmen mit Smartphone oder Digitalkamera erzeugen und Videos für TikTok, Instagram und Co. drehen. Aufgrund der Corona-Pandemie gilt das Abstandsgebot, in den Motiven müssen Besucher laut Veranstalter aber keine Mund-Nasenbedeckung tragen. 3D-Trickart-Museum im HCC, Industriestraße 10, geöffnet Mo-Sa 10-22 Uhr und So 10-18 Uhr, Eintritt für rund 1,5 Stunden: Erwachsene 15 Euro (ermäßigt 12), Kinder 9 Euro (5 bis 15 Jahre), Familien 44 Euro www.3dtrickart-rostock.de

Von Antje Bernstein