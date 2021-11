Rostock

Bahnfahren ist seit Mittwoch deutschlandweit nur noch Geimpften, Genesenen und Getesteten gestattet. Doch wer kontrolliert die Einhaltung der Vorschrift eigentlich? Sind die Fahrgäste darauf vorbereitet und wie nehmen sie diese Vorschrift auf? Eine Fahrt mit der Straßenbahn quer durch Rostock soll Klarheit bringen.

Kontrolleure sind an der Steintorkreuzung, einem der größten Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs der Hansestadt, um die Mittagszeit nicht zu sehen. Ohnehin war lange unklar, wer für den Check von Impfausweis oder Testzertifikat verantwortlich sein würde: Polizei, Ordnungsdienst der Stadt oder privater Sicherheitsdienst?

Geimpft weil Testen zu lästig wurde

Lesley-Ann Finke wartet auf ihre Bahn. Über ihr, auf der digitalen Anzeigentafel, läuft ein Hinweis mit den neuen Regeln durch. Doch die 24-Jährige weiß Bescheid und hat ihren gelben Impfausweis dabei. Wie findet sie die angekündigten Kontrollen? „Eigentlich ist es mir egal. Aber ist doch in Ordnung, alle hatten lange genug Zeit, sich impfen zu lassen.“

Auch sie habe anfangs gezögert. „Erst wollte ich nicht“, verrät die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes. „Aber ich brauchte ständig einen Test fürs Fitnessstudio, das war schon etwas lästig. Dann bekamen wir ein Impfangebot über den Betriebsarzt, das fand ich praktisch und habe es wahrgenommen.“

3G Kontrollen bei Bus und Bahn: Lesley-Ann Finke aus Rostock ist auf die Fahrt mit der Straßenbahn vorbereitet. Seit Mittwoch ist eine Fahrt nur noch für Geimpfte, Genesene oder Getestete erlaubt. Deshalb hat die 24-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ihren Impfausweis dabei. Quelle: Frank Söllner

Fahrgäste sind auf 3G vorbereitet

Mit der Linie 5 startet die OZ-Tour in Richtung Lütten Klein. Die ersten Halte liegen am Markt und in der Langen Straße mit Blick auf den Weihnachtsmarkt. Als sich die Türen öffnen, zieht kurz der Duft von Mutzen durch die gut besetzte Bahn. Vor allem Rentner und Schüler sind unterwegs.

Am Doberaner Platz steigen Ghazi Almahoud und sein Sohn Mohammad ein. Der Vater kauft ein Ticket, während der Schüler schon mal Plätze sucht. „Ja, es ist absolut in Ordnung, kontrolliert zu werden“, sagt der Vater. „Ich bin vorbereitet“. Und schon blättert er zu seinem digitalen Impfausweis im Telefon.

Ghazi Almahoud und sein Sohn Mohammad fahren in Rostock Straßenbahn. Der Vater kann nachweisen, dass er geimpft ist. Seit Mittwoch gilt deutschlandweit die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

„Mehr als Stichproben sind nicht möglich“

Mit den beiden sind viele andere Gäste zugestiegen. Wer hier Kontrollen macht, muss schnell sein, selbst zu viert würde man nur einen Bruchteil der Dokumente sichten können, bevor die Bahn wieder hält. „Mehr als Stichproben, so wie im Gesetz vorgeschrieben, sind gar nicht möglich“, bestätigt RSAG-Sprecherin Beate Langner. „Das übernimmt zunächst der kommunale Ordnungsdienst, der ja auch die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft hat.“

Eine OZ-Umfrage bei privaten Sicherheitsdiensten hatte bereits gezeigt: Es gab Anfragen von Kommunen, zusätzliches Personal zur Verfügung zu stellen. Doch Jan Köhler, Geschäftsführer von ABS, bringt es auf den Punkt: „Wir sind völlig ausgebombt und das geht der gesamten Branche so. Bis zum letzten Mann sind alle im Einsatz.

Rentnerin: „Die Kontrollen müssen sein“

Umstieg am Zentrum Lütten Klein in die Linie 1 gemeinsam mit Ursula Bley. Die 81-Jährige war gerade beim Ohrenarzt. „Ich bin dreimal geimpft“, erzählt sie. Und: „Die Kontrollen müssen sein. Hoffentlich machen sie es auch regelmäßig. Die Ungeimpften feixen sich eins, dass sie sowieso nicht kontrolliert werden.“

Die 81-jährige Ursula Bley ist dreimal geimpft. Den Nachweis hat sie dabei, damit sie in Rostock Straßenbahn entsprechend der 3G-Regel fahren darf. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Sie wohne im Hochhaus, da sei ihr aufgefallen, dass sich gerade Ältere oft nicht an Regeln halten, so die Rentnerin. „Da muss man sich regelrecht beschimpfen lassen, wenn man nicht mit zu vielen Leuten im Fahrstuhl fahren will.“ Überhaupt verstehe sie nicht, dass es noch Ungeimpfte gebe, ruft sie noch und springt dann in Evershagen aus der Bahn.

Dame entschuldigt sich für Husten

Bis Reutershagen bleibt es ruhig, nur zwei Rentnerinnen unterhalten sich über alternative Heilmittel „Ingwer soll sehr gut für das Immunsystem sein, den kann man auch als Tee trinken“, erklärt die eine. Dann wird es wieder voll. Ab Volkstheater stehen viele, sogar die Vierer-Sitze sind voll. Spätestens ab hier kann man nur hoffen, dass niemand mit Viruslast unter den Gästen ist.

Eine Dame hustet kurz laut auf und hebt sofort beschwichtigend die Hände zu einem jungen Mädchen, das sich zu ihr umdreht: „Ich bin nicht erkältet. Das war nur die trockene Luft.“ Das Mädchen nickt verständnisvoll.

3G Kontrollen bei Bus und Bahn in MV: Julius Schmidtbauer aus Rostock ist auf die Fahrt mit der Straßenbahn vorbereitet. Seit Mittwoch ist eine Fahrt nur noch für Geimpfte, Genesene oder Getestete erlaubt. Deshalb hat der 20-jährige FSJler seinen digitalen Impfausweis dabei. Quelle: Frank Söllner

Zwei Stunden später zurück am Steintor, ohne einmal kontrolliert worden zu sein, wartet Julius Schmidbauer an der Haltestelle. Auch er finde es grundsätzlich in Ordnung, nun einen Test vorzuzeigen. „Ich weiß nur, nicht ob es die richtige Strategie ist, dass Ungeimpfte immer mehr Nachteile haben“, denkt der FSJler laut nach. „Andererseits muss die Regierung natürlich durchgreifen, wenn es beim Impfen nicht vorangeht.“ Mit einem Schulterzucken fasst der 20-Jährige die Situation zusammen: „Ein schwieriges Thema.“

