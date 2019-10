Jüdische Kulturtage in Rostock: Witze, Wein und Gauchos

Rostock

„Mein Gott noch mal, hat denn keiner was gelernt?“ Rostocks Kulturamtschefin wird resolut, dabei will sie eigentlich über die Jüdischen Kulturtage sprechen. Sie und die Organisatoren haben am Dienstag im Rostocker Rathaus das Programm des Festivals vorgestellt.

Schon mit den ersten Sätzen wird Selling ungewohnt ernst: „In einigen deutschen Städten gibt es wieder offenen Antisemitismus und Übergriffe.“ Auch deshalb sei die Veranstaltung ein wichtiger Beitrag zu einer bunten Stadt. „Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es wieder jüdisches Leben in Rostock. Darüber sind wir glücklich. Eigentlich sollte das Miteinander eine Selbstverständlichkeit sein.“ Die jüngsten Angriffe zeigen jedoch, dass man reden müsse, so Stelling.

Jüdisches Essen: „Ein Feuerwerk an Geschmacksrichtungen“

Die Jüdischen Kulturtage bieten dafür Gelegenheit: „Sie transportieren ein Lebensgefühl und geben Einblicke in den Kulturkreis“, schwärmt die Amtsleiterin. „Und erst das Essen: ein Feuerwerk an Geschmacksrichtungen, allein das Farbspiel ist der Hit.“ In diesen Genuss kommen die Besucher zur Eröffnung des Festivals am 16. Oktober. Neben einer Literaturlesung bietet die Gemeinde Kostproben israelischer Speisen und koscheren Wein an.

Auch Juri Rosov weckt Neugier. Der Leiter der Jüdischen Gemeinde braucht nicht viele Worte, um Lust auf jeden einzelnen der 13 Programmpunkte zu machen. Weinen und lachen etwa soll das Publikum im Theater des Friedens. Es ist zum ersten Mal als Veranstaltungsort und einer von 15 Partnern der Kulturtage dabei. Hier treten am 26. Oktober die vier Dresdner Musikerinnen von „Youkali“ mit ihrem Programm „Seiltänzerinnen ohne Netz“ auf.

Singende Rabbiner, jüdische Gauchos und ein tanzender Derwisch

Mit Gerhard Kämpfe sei in diesem Jahr auch der „Schatzmeister des jüdischen Humors“ mit dabei. Der werde das Programm „Lerne lachen, ohne zu weinen“ am 2. November in der Bühne 602 bereichern, kündigt Rosov an. Nicht zu vergessen der singende Rabbiner Zsolt Balla, der gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Fabian am 27. Oktober in der Jüdischen Gemeinde über das Leben der Juden berichten wird. Oder die musikalische Lesung über jüdische Gauchos in Argentinien am 29. Oktober im Max-Samuel-Haus – sicher eine überraschende Facette, aber nicht die ungewöhnlichste innerhalb des Programms.

„Ich glaube, es gibt keine reine jüdische Kultur“, bringt es Rosov auf den Punkt. So wie das jüdische Essen die Einflüsse aus Osteuropa und dem Balkan aufnehme, so verhalte es sich auch mit der Musik. Deshalb sei es nur konsequent, wenn auch die drei großen Religionen in einem Konzert zusammenfinden. Und so treffen am 3. November in der Kirche Warnemünde christliche Orgelmusik, jüdischer Klezmer und islamische Sufi-Musik, zu der ein Derwisch tanzen wird, in einem Konzert aufeinander.

Konzerte, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vorträge, Theater und Diskussionen – die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass das Interesse an jüdischer Kultur in Rostock groß ist. Einige Veranstaltungen waren ausverkauft. „Es gibt nichts festeres als eine Tradition. Sie spielen im Judentum seine große Rolle“, erklärt Gemeindeoberhaupt Juri Rostov. Die Jüdischen Kulturtage finden nun zum vierte Mal in Rostock statt. „Damit sind sie bereits Tradition.“

