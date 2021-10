Rostock

Glückliche Bürger – das will Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen für „seine“ Stadt. Und zumindest das Amt für Stadtgrün hat einen Plan, wie die Rostocker noch mehr Spaß am Leben in der Hansestadt haben sollen – fast 40-mal mehr Spaß: Bis Ende 2025 will das Amt nämlich 38 Spielplätze komplett neu bauen oder sanieren. Zwei in jeden Stadtteil. Mit Rutschen und Schaukeln soll es dabei aber nicht mehr getan sein: Die neuen „Spaß-Orte“ sollen nämlich sowohl für die Kleinen als auch für die Großen gedacht sein.

„Nicht erst in den Lockdown-Zeiten 2020 haben wir festgestellt, dass es die Menschen mehr und mehr an die frische Luft zieht. Und als Stadt wollen wir ihnen quasi ,vor der Haustür’ kleine Orte bieten, an denen sie eine gute Zeit haben können“, sagt Grünamtschefin Ute Fischer-Gäde. Stadtweit sollen es bald 300 sein.

Mehr Geld denn je für Spielplätze

Vor exakt fünf Jahren haben sich Bürgerschaft und Rathaus zuletzt umfassender mit den Spielplätzen in Rostock befasst, ein Spielplatz-Konzept beschlossen. „Das wird nun sechs Jahre alt, muss dringend überarbeitet werden“, sagt Fischer-Gäde. Schon seit Jahren investiert Rostock mehr Geld denn je in die Spaß-Orte. Allein für 2021 sind 900 000 Euro im Haushalt eingeplant – eine neue Rekordsumme. Künftig aber will das Amt noch mehr Geld ausgeben.

Aktuell verwaltet allein das Grünamt 240 Spielplätze: „Die meisten Spielgeräte in Rostock stammen noch aus den 1990er Jahren“, sagt Fischer-Gäde. Viele seien mittlerweile abgenutzt – und einfach nicht mehr attraktiv. Da müsse die Stadt investieren. „Damals galt, dass sich unsere klassischen Spielplätze vor allem an Kinder zwischen sieben und 13 Jahren richten sollen. Das ist aber eine veraltete Sicht.“

Mama und Papa sollen mitspielen

Fischer-Gäde spricht von einer neuen Spielkultur, die sich durchgesetzt habe: „Die Zeiten, in denen Mama und Papa oder auch Oma und Opa am Rand saßen und nur zugeschaut haben, sind vorbei. Moderne Spielplätze richten sich an alle Altersgruppen.“ Für die ganz Kleinen müsse es Spielgeräte geben – oder halt eine Sandkiste. Schaukel, Rutsche, Kletter-Parcours für die etwas Größeren. „Und wir brauchen auch Spielgeräte für Erwachsene, für Senioren“, so Fischer-Gäde. Alle Generationen sollen gemeinsam spielen können. „Rostocks neue Spielplätze sollen Orte sein, an den Familien sich treffen können.“

Denn solche Orte gäbe es viel zu wenig in Rostock. „Und durch die Corona-Pandemie gibt es richtig Druck auf die bestehenden Anlagen“, heißt es aus dem Grünamt. Die Plätze seien mitunter überlaufen. Bis Anfang 2022 will das Amt ein neues Freiraumkonzept vorlegen. Was schon jetzt klar ist: „Wir haben nicht nur in der Innenstadt und in der KTV, sondern in vielen Stadtteilen so wenig ,Freiraum’.“ Die Grünamtschefin: „Die Menschen sollen in ihrem Kiez, in ihrem Viertel an die frische Luft gehen und Zeit verbringen können. Das macht eine moderne, attraktive Stadt aus. Und gerade für Familien wollen und müssen wir attraktiver werden.“

38 neue Spielplätze in vier Jahren

Bis 2025 will das Amt deshalb ein großes Investitionsprogramm auflegen: Zwei neue Spielplätze pro Stadtteil, macht 38 Neubauten in nicht mal mehr viereinhalb Jahren. „Neubau heißt für uns, dass wir entweder einen alten Spielplatz komplett modernisieren und austauschen oder einen komplett neuen Standort schaffen“, erklärt Fischer-Gäde. Was das kosten wird, errechnen die Fachleute gerade. Die Kosten dürften aber in die Millionen gehen. Die Amtsleiterin wirbt bereits um Zustimmung der Politik: „Spielplätze sind keine Pflichtaufgabe. Aber für eine glückliche Stadt und glückliche Bürger sollten wir uns das leisten.“

Besonderen Bedarf sieht sie in der Innenstadt, in der KTV. Aber in Kassebohm und Brinckmansdorf gäbe es ebenfalls zu wenig. Auch das Komponistenviertel, die Südstadt und Evershagen seien „unterversorgt“. „Viele dieser Viertel und Stadtteile werden wieder jünger, viele Familien ziehen dort hin. Darauf müssen wir reagieren“, sagt Fischer-Gäde.

Keine „Ablöse“ für Spielplatz-Baupflicht

Eine Abfuhr aus dem Amt kommt aber für die Idee, einen „Spielplatzfonds“ einzurichten. Die Landesbauordnung verpflichtet nämlich Bauherren – Wohnungsgenossenschaften, große Vermieter und auch die Wiro – Spielplätze für Kinder unter sieben Jahren zu schaffen. Hat ein Wohnblock mehr als fünf Wohnungen, muss der Eigentümer im Umkreis von maximal 200 Metern einen Spielplatz anlegen. Mindestens 65 Quadratmeter groß. Ab der fünften Wohnung im Haus erhöht sich die vorgeschriebene Größe des Spielplatzes um jeweils fünf Quadratmeter.

SPD, Linke und Grüne hatten gefordert, dass Bauherren von dieser Pflicht befreit werden sollen – wenn sie stattdessen Geld in einen Fonds der Stadt einzahlen. Ähnliche Regelungen gibt es bereits für Parkplätze. Aus dem Amt kommt nun ein „Nein“ für diese Idee: Erstens müsste dafür das Land seine Vorgaben ändern. Zweitens aber ist aus Sicht des Rathauses noch wichtiger: „Wenn Parkplätze einige hundert Meter von den Wohnungen entfernt gebaut werden, mag das zumutbar sein. Spielplätze für die ganz Kleinen aber müssen direkt vor der Haustür bleiben“, so Fischer-Gäde.

