Rostocker Heide

Behutsam tritt der fünfjährige Torben Haberer mit seinen kleinen Stiefelchen die frische Erde platt. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bastian und Opa Hartmut Klein hat er auf einem abgesteckten Areal in der Rostocker Heide gerade ein zartes Stämmchen eingepflanzt: „Klasse gemacht“, lobt Jörg Harmuth, Amtsleiter des Rostocker Stadtforstamtes, der sich freut, dass am Sonnabend so viele freiwillige Helfer gekommen sind. Rund 400 Naturfreunde schwangen bei der 10. Baumpflanzaktion „Bürger für Bäume“ – einem Gemeinschaftsprojekt von Stadtforstamt und Rostocker Zoo – in der Rostocker Heide den Spaten.

Zur Galerie Rund 400 Naturfreunde kamen zur Aktion „Bürger für Bäume“ in die Rostocker Heide

Seit 2011 rücken zur traditionellen Pflanzaktion jährlich Rostocker Familien vom Kleinkind bis zur Großmutter an, um aufzuforsten. „Angefangen haben wir mit rund 150 Leuten. Damals ging es darum, eine Ausgleichsfläche für das Darwineum zu begrünen“, erklärt Zoodirektor Udo Nagel. Daraus sei die Aktion „Bürger für Bäume“ entstanden, durch die in den vergangenen zehn Jahren rund zwölf Hektar Wald aufgeforstet werden konnten. „In 100 Jahren wären das 120 Hektar“, blickt Nagel in die Zukunft. „Es ist toll, dass wir diese Tradition begründet haben und ich hoffe, dass die Bürger sie in diesem Sinne weiterführen.“ Dafür hat der Zoodirektor auch gleich diejenigen mitgebracht, die es betrifft: Gemeinsam mit seinen Enkeln und Mitarbeitern des Zoos hat er selbst 25 Bäumchen eingesetzt. „Das mache ich gerne, auch wenn morgen vielleicht der Rücken schmerzt“, sagt er und lacht. Mit von der Partie war auch die Rostocker Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück ( Die Linke), die die Schirmherrschaft innehatte.

Anzeige

„Wir haben für jedes Kind einen Baum gepflanzt“

Auch Eric und Nele Gläser sind mit Tochter Klara und ihrem drei Wochen alten Baby Lotta aus Markgrafenheide gekommen. „Wir haben für jedes Kind einen Baum gepflanzt“, verrät Papa Eric. Die Aktion sei ein Ausgleich für den jährlichen Weihnachtsbaum der Familie. „Außerdem wollen wir einen Beitrag für das Klima und für unsere Rostocker Heide leisten“, sagt er. Gründe, bei der Aktion mitzumachen, gebe es viele. Auch Juliane und Andreas Bengsch sind mit Tochter Sophie (9) und Sohn Theodor (6) gekommen, um den Nachwuchs für die Natur zu begeistern. Zehn Bäumchen – darunter Roterle und Linde – haben sie gemeinsam eingesetzt. „Es ist eine tolle Aktion und die Arbeit in der Natur macht wirklich Spaß“, lobte Mama Juliane. „Außerdem können die Kinder so erleben, wie sich die Bäume entwickeln.“

Spendenaufruf Im Frühjahrhat die OZ mit mehreren Partnern die Aktion „Mein Baum“ ins Leben gerufen. Leser spendeten bisher mehr als 100 000 Euro. Rund 40 000 Setzlinge haben die Forstämter von dem Geld gepflanzt. Auch Sie können für die Waldaufforstung spenden: Kontoinhaber: Landesforstanstalt MV IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 BIC: MARKDEF1150 Verwendungszweck: „Mein Baum für unsere Zukunft“

Über das Engagement der freiwilligen Helfer freut sich auch Jörg Harmuth. „Das ist ein Projekt, das die Bürger sehr gut mit ihrem Wald verbindet“, sagt der Forstamtschef. Auf einem Hektar Waldfläche seien am Sonnabend innerhalb von wenigen Stunden rund 4000 Roterlen, Hainbuchen, Linden und Ebereschen gepflanzt worden. „Das liegt daran, dass die Leute mit Leidenschaft bei der Sache sind“, sagt er. Viele Helfer seien regelmäßig dabei. „Das umfasst alle gesellschaftlichen Schichten und jedes Alter – von der Verkäuferin bis zur Landärztin, vom Kleinkind bis zur Großmutter, von der Familie bis zum Verein. Das ist toll – auch für unsere Mitarbeiter“, freut sich Harmuth.

30 000 Bäume und 35 verschiedene Baumarten in zehn Jahren

Rund 30 000 Bäume und 35 verschiedene Baumarten seien in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit dem Zoo in der Rostocker Heide gepflanzt worden. Finanziert wird die Aktion vom Rostocker Stadtforstamt, das in den vergangenen zehn Jahren rund 30 000 Euro sowie die Personalkosten in das Projekt investiert habe.

„Das Ergebnis können sich die Leute vor Ort ansehen. Die Flächen sind entsprechend ausgewiesen – sowohl vor Ort, als auch im Faltblatt des Forstamtes und auf den Wanderkarten, die im Wald stehen“, sagt der Forstamtschef. Anlässlich des zehnten Jahrestages der Aktion „Bürger für Bäume“ soll 2021 zudem eine Schau über das Projekt im Zoo gezeigt werden.

Von Stefanie Büssing