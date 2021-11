4000 Euro für Schuhe? Polizei Rostock warnt vor Betrugsmasche

Angebliche Bankmitarbeiter rufen nach Polizeiangaben von Dienstag derzeit vermehrt Kunden der Ospa an und versuchen sensible Kundendaten abzufragen. Als Grund würden nichtbezahlte Rechnungen genannt. Den unbekannten Betrüger sei es gelungen, die Telefonanlage so zu manipulieren, dass die tatsächliche Nummer der Sparkassen-Service-Hotline angezeigt werde.