Spart das Land die größte Klinik in Mecklenburg-Vorpommern kaputt? 41 Ärzte der Rostocker Uni-Klinik haben sich mit einem Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Welche Folgen die Ärzte fürchten und wie die Klinik reagiert.

„Krankenversorgung in Gefahr“: 41 Ärzte der Uni-Klinik Rostock schreiben Brandbrief

