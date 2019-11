Flair am Meer: 450 Gäste feierten beim Marine-Ball in Warnemünde

Warnemünde

Man nehme exquisite Speisen, Herren mit blank geputzten Knöpfen an schmucken Uniformen, tanzwütige Damen, den ein oder anderen Schluck erlesenen Wein, und die Bereitschaft, im maritimen Flair zu feiern und obendrein noch etwas für die gute Sache zu tun: Schon hat man die Zutaten für eine rauschende Ballnacht. Zum siebten Mal lud die Bundeswehr in diesem Jahr zum Ball der Marine ins Warnemünder Hotel Neptun ein. 450 Gäste waren diesem Ruf gefolgt und zugleich froh, noch eine Karte für das beliebte Event ergattert zu haben.

Karten nach ein, bis zwei Tagen ausverkauft

„Die Menschen kommen gern zu uns. In der Regel sind die Karten nach ein, bis zwei Tagen ausverkauft. Wir hätten auch die doppelte Anzahl verkaufen können“, verrät Andreas Krause, der als Inspekteur der Marine nicht nur der Ranghöchste, sondern auch der Gastgeber ist. Die Besucher, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Militär kommen aus ganz Deutschland „Die meisten sind Stammgäste und Teil der maritimen Familie“, sagt Krause.

Genau dieses Ambiente ist es, was Kirstin und Axel Busch dazu bewogen hat, aus dem brandenburgischen Strausberg an die Ostsee zu reisen. „Wir sind zum vierten Mal hier. Es ist der schönste Ball, den die Bundeswehr ausrichtet“, sagt Kirstin Busch. Sie muss es wissen. Denn mit Ehemann Axel ist sie auf Bundeswehrbällen in der ganzen Republik unterwegs, verrät sie. „Aber das maritime Flair, das Hotel und die Leute hier gefallen uns am besten. Wir haben auch schon einige Freundschaften geschlossen.“

Videobotschaft von Manuela Schwesig

Auch der stellvertretende Hoteldirektor Gianluca Innocenti, der mit Ehefrau Brit gekommen ist, freut sich, dass das Hotel Neptun zum wiederholten Male Gastgeber des Marine-Balls ist. „Der Ball ist schon Tradition und für unser Hotel eines der Spitzenevents“, sagt er. Und das ließen sich auch Innenminister Lorenz Caffier und Gattin Babette, mit der er später das Tanzbein schwang, nicht entgehen. Zum einen war Caffier als Vertretung für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gekommen, Schirmherrin der Veranstaltung, die sich während des Abends per Videobotschaft an die Gäste wandte.

Zum anderen hat Caffier als Marineoffizier der Reserve auch einen persönlichen Bezug zur Marine. In diesem Jahr ist Mecklenburg-Vorpommern zudem Partnerland des Marine-Balls. „Darüber freuen wir uns sehr“, so Caffier. „Marine und Mecklenburg-Vorpommern, das gehört einfach zusammen“, betonte er. Seit den 90er Jahren ist Rostock Marinestandort. Und der soll mit fünf weiteren Korvetten ab 2025 und sechs weiteren Mehrzweck-Kampfschiffen bis 2027 auch künftig weiter wachsen.

Tombola für den guten Zweck

Per Liveschalte meldete sich auch die Besatzung der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern zu Wort, die zurzeit im britischen Plymouth liegt. Aber es wurde nicht nur getanzt, geschlemmt und geschnackt – auch in diesem Jahr gab es wieder eine Tombola für den guten Zweck. Der Erlös kommt der „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien“ des Bundeswehr-Sozialwerks zugute und soll dabei helfen, Bundeswehrfamilien mit behinderten Kindern besondere Ferien- und Freizeitangebote zu ermöglichen. Seit der Gründung 1960 unterstützt das Bundessozialwerk Angehörige der Bundeswehr und ihre Familien in Notlagen.

„Weil die Lose im vergangenen Jahr bereits nach einer Stunde weg waren, haben wir die Anzahl in diesem Jahr erhöht“, verrät Krause. Die Aktion liegt ihm besonders am Herzen, schließlich ist er selbst Papa und wurde von Gattin Barbara, Tochter Marlena und Sohn Max begleitet. Letzterer ist übrigens selbst seit vielen Jahren bei der Marine.

9000 Euro Spenden im Vorfeld und die höhere Anzahl an Losen stimmten Kapitänleutnant Andreas Murken, Organisator des Balls, schon im Vorfeld optimistisch: „Im vergangenen Jahr hatten wir bereits einen Rekorderlös von 18000 Euro. Ich denke, in diesem Jahr knacken wir die 20000er Marke.“

Von Stefanie Büssing