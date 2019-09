50 000 Euro fehlen: Muss das Warnemünder Turmleuchten ausfallen?

Es ist die beliebteste Veranstaltung im Ostseebad: Immer am Neujahrstag findet in Warnemünde das Turmleuchten statt. Durch Sturmtief Zeetje fiel es 2018 am 1. Januar aus und wurde im April wiederholt. Die Veranstalter sitzen seitdem auf einem Minus von 50 000 Euro. Fraglich ist, ob es weitergeht.