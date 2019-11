Für die Gestaltung eines Stadtparks auf der ehemaligen Deponie Dierkow will das Rathaus einen Planungswettbewerb starten. Hier sollen verschiedene Vorschläge erarbeitet werden, die dann den Einwohnern vorgestellt werden. Grüne und SPD stoßen sich jedoch am Ausschreibungstext, in dem plötzlich eine Slipanlage auftaucht.