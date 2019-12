50-Kilo-Torte zum 120. Zoo-Geburtstag

Rostock

Der Traum aus Himbeeren, Sahne und klebrig-süßer Zuckermasse hat dem Grubenbäcker Jens Mühlau eine schlaflose Nacht bereitet. „Ich hatte keine genaue Vorstellung von der Torte, bis ich sie heute Nacht gebacken habe“, verrät er und lacht. Satte 50 Kilo – und das darf man ruhig wörtlich nehmen – bringt das 1,20 Meter lange und 80 Zentimeter breite Kunstwerk auf die Waage. Gefertigt hat es Mühlau zum Geburtstag des Zoos und seiner Grubenbäckerei: Beide werden in diesem Jahr 120 Jahre alt.

Und weil auch Rektor Wolfgang Schareck sich im Jahr des 600. Uni-Jubiläums ausgiebig im Feiern üben konnte, schnitten er und Mühlau gemeinsam mit Zoodirektor Udo Nagel und Regine Lück, Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft, gestern im Zoo die Torte an.

650 000 Besucher im Rostocker Zoo

„Wir ziehen eine positive Bilanz des Festjahres“, sagt Nagel. „Wir haben viel Zuspruch für das neue Polarium, aber auch für die Veranstaltungen erhalten, die wir organisiert haben.“ Das zeige sich an den Besucherströmen. Rund 650 000 Gäste verzeichnete der Tiergarten im vergangenen Jahr. „Das war ein sehr gutes Ergebnis, das wir in diesem Jahr wieder erwarten“, sagt Marketingleiter René Gottschalk. Und das nicht ohne Grund. „Ursprünglich sollte das heute das letzte Highlight sein“, sagt Nagel. Nun hat der Direktor ein weiteres Ass im Ärmel: Vom 19. Dezember bis zum 28. März nächsten Jahres können Besucher bei den nächtlichen „Zoolights“ mehr als 250 beleuchtete Tierfiguren von sechs verschiedenen Kontinenten bestaunen. „Das reicht von der Giraffe über den Flamingo bis hin zu 3,50 Meter großen Erdmännchen“, zählt Gottschalk auf. Gefertigt sind die Figuren aus einem Drahtgestell mit LED-Leuchten und Ballonseide.

Genießen die Geburtstagstorte: Zoo-Mitarbeiterin Carina Braun und ihr Freund Nils Hoffmann Quelle: Martin Börner

Daneben stehen weitere Neuerungen für 2020 an: Am ehemaligen Café Tordalk entsteht zurzeit eine neue Voliere für die Roten Sichler. Rund zehn der aus Südamerika stammenden Vögel besitzt der Zoo bereits. Weitere 40 sollen dazukommen. Im März 2020 soll die Voliere eröffnet werden. Mit rund 600 000 Euro sei das Projekt der größte Posten im nächsten Jahr, so Nagel. „Für die Neugestaltung des Luchsgeheges werden wir weitere 80 000 bis 100 000 Euro in die Hand nehmen müssen“, sagt er. Das sei notwendig, um die europäischen Standards der Tierhaltung zu erfüllen.

Zoodirektor will neuer Masterplan vorlegen

Im nächsten Jahr will der Zoodirektor zudem einen neuen Masterplan vorlegen. „Alle sieben Jahre kann, will und muss der Zoologische Garten ein neues Großprojekt angehen“, hat sich Nagel auf die Fahnen geschrieben. „Das sind wir auch unseren Tieren schuldig.“ Mit dem 2012 eröffneten Darwineum und dem 2018 fertiggestellten Polarium habe der Zoo gezeigt, dass er dazu in der Lage sei. Auch künftig solle der Bildungsaspekt an erster Stelle stehen. „Damit sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Natürlich werden wir uns auch immer um die Verbesserung der Haltungsbedingungen bemühen“, betont der Zoodirektor. Die Tierrechtsorganisation PETA hatte im vergangenen Jahr das neue Eisbärengehege Polarium als nicht artgerecht kritisiert.

„Viele Besucher sind mit dem Zoo aufgewachsen“

Rund 4200 Tiere, darunter 430 verschiedene Arten, leben im Zoo. Mirko Fischer und seine Freundin Tanja Heinrich kommen regelmäßig, um sie zu sehen. „Uns interessiert die Entwicklung des Zoos“, sagt Fischer. „Seit meiner Kindheit war ich jedes Jahr hier und habe noch die Bilder von früher im Kopf. Seitdem hat sich einiges verändert“, sagt der 34-Jährige.

„Viele Besucher sind mit dem Zoo aufgewachsen“, weiß auch Nagel. Das freut den Zoodirektor. „Letztlich ist es ein Zoo für die Bürger dieser Stadt. Sie tragen ihn und haben ihn nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut“, sagt er. „Das und die Tiere, das ist es, was uns bei der Arbeit antreibt.“

