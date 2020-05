500 Bauingenieure fehlen in MV: Wie das Studium neu aufgestellt werden soll

Schwerin

Viele Bauprojekte in MV verzögern sich, manche über Jahre. Ein Grund dafür sind fehlende Bauingenieure im Nordosten. Rund 500 dieser Experten fehlten derzeit, stellt Steffen Güll vom Ingenieurrat MV fest. Zu merken sei dies an verschleppten Bauprojekten und leer gefegten Ingenieurbüros.

Seit Jahren fordere die Branche ein Umsteuern der Politik. Hauptproblem: In MV würden viel zu wenige Bauingenieure ausgebildet: Nur 40 bis 50 Absolventen verließen die Hochschule Wismar pro Jahr, die Hälfte bleibe im Land. Nötig wären aber rund 120 Bauingenieure jedes Jahr.

CDU im Landtag : „Das ist ein echtes Problem“

CDU und SPD im Landtag wollen das Thema jetzt anpacken. „Über die Jahre ist eine Lücke von über 500 Bauingenieuren entstanden. Das ist ein echtes Problem“, sagt CDU-Wirtschaftsexperte Wolfgang Waldmüller. Folge seien „stockende Bauprojektplanungen und negative Wirkungen auf den Arbeitsmarkt“. Zudem seien Wertschöpfung und Steueraufkommen in MV dadurch gebremst.

Daher solle das Studium jetzt grundsätzlich neu aufgestellt werden. Die Universität Rostock sowie die Hochschulen Wismar und Neubrandenburg sollen eine gemeinsame Ausbildung für Ingenieure etablieren, die die Bereiche Bauen, Umwelt und Umweltschutz beinhaltet. Vier neue Professuren sollen dafür geschaffen werden – plus 37 weitere Stellen. Für den Anschub wollen CDU und SPD im Landtag bis zum kommenden Jahr 2,5 Millionen Euro aus dem Strategiefonds bereitstellen.

Experte: In fünf Jahren werden schon 1000 Bauingenieure fehlen

Den Anstoß habe jetzt ein Konzept von drei Professoren der Hochschulen gegeben, so Güll. Der Ingenieurrat und die Industrie- und Handelskammern unterstützen dieses. Fünf Millionen Euro pro Jahr aus der Landeskasse seien nötig, um ein Ingenieurstudium aufzubauen, „das Maßstäbe in Deutschland setzen kann“. Güll warnt: Es sei höchste Zeit. Allein bis der Studiengang in fünf Jahren Absolventen liefere, „werden wir eine Lücke von 1000 Bauingenieuren haben“.

Von Frank Pubantz