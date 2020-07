Rostock

Die Mobilfunk-Revolution erreicht Rostock und kaum jemand hat’s mitbekommen: 5G, der neuste Standard für mobiles Internet, ist nun auch in der Hansestadt verfügbar. Die Telekom hat ihr Antennennetz entsprechend ausgerüstet. 47 Mobilfunkstationen seien modernisiert, eine weitere neu aufgestellt worden, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. „Damit können wir das gesamte Stadtgebiet abdecken.“

5G, die fünfte Mobilfunkgeneration, soll etwa hundert Mal schneller sein als der bisherige LTE-Standard (4G). Davon sollen Privatnutzer profitieren, etwa weil sie mit 5G große Datenmengen wie Videos mit einer Geschwindigkeit von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde aus dem Netz herunterladen können. Zugleich soll 5G die nächste Phase der Digitalisierung einleiten, weil es das Internet der Dinge ermöglicht: Geräte, Fahrzeuge und Maschinen können virtuell vernetzt werden und miteinander kommunizieren.

5G in Rostock: Das sind die Vorteile des neuen Netz-Standards

Wer 5G nutzen will, braucht ein Smartphone, das diese Technologie unterstützt. Noch gibt es kaum mehr als eine Handvoll Modelle auf dem Markt, auf die das zutrifft, und die sind ziemlich kostspielig. Wer sich den Luxus leistet und ein entsprechendes Handy hat, habe einen Vorteil, so Georg von Wagner: „Er ist nahezu allein im Netz.“ Überlastung? Nahezu ausgeschlossen.

Nicht nur die Telekom, auch Vodafone drückt bei 5G aufs Tempo, verfolgt dabei aber einen anderen Ansatz. Statt in Großstädten startet das Unternehmen bevorzugt in ländlichen Regionen in die digitale Zukunft. Zu den bundesweiten Vorreiterstandorten zähle Güstrow, sagt Vodafone-Sprecher Tobias Krzossa. „Dort ist 5G bereits seit geraumer Zeit verfügbar.“ Drei Antennen seien mit der dafür nötigen Technik ausgerüstet.

Besondere Technologie im Landkreis Rostock

In Rostock sei in absehbarer Zeit zwar noch kein konkreter Standort geplant. „Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern, wir forcieren den 5G-Netzausbau“, sagt Krzossa. Zunächst ist eine weiter kleine Gemeinde im Süden der Hansestadt dran: Lalendorf. Der Ort erhalte Antennen, die auf eine 700-Megahertz-Frequenz ausgelegt sind, sagt der Vodafone-Sprecher. Deren Vorteil: Sie funken besonders weit ins Land und besonders tief in die Häuser hinein – das bringe 5G dorthin, wo Netz zuvor nur ganz schwach oder gar nicht verfügbar war, erklärt Krzossa.

Kleine Box, große Wirkung: So sieht es aus, wenn eine Mobilfunkantenne mit 5G aufgerüstet wird. Quelle: Vodafone

Zudem setzt Vodafone in Lalendorf auf „Dynamic Spectrum Sharing“. „Das heißt, dass ein und dieselbe Antenne zwei Netze bereitstellt – 5G und LTE“, erklärt Krzossa. Denn letzteres soll trotz 5G weiter ausgebaut werden. Grund: Bislang gibt es nur wenige Smartphones, die die fünfte Generation im Mobilfunk unterstützen.

Anbieter treiben LTE-Ausbau voran

Aktuell verfügen 91 von 100 Antennen in Rostock über LTE-Technik, bis Mitte 2021 sollen weitere Antennen modernisiert und 14 neue Antennen errichtet werden, erklärt Krzossa. In der Hansestadt betreibe Vodafone aktuell 70 Mobilfunkstandorte (davon 64 mit LTE), die 99,99 Prozent der Haushalte erreichten.

Auch die Telekom treibt den LTE-Ausbau voran. Diese Antennen könnten später auch leicht mit 5G aufgerüstet werden, erklärt Sprecher Georg von Wagner.

Nach Angaben der Telekom könnten bereits über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern stehen aktuell 328 Antennen, 32 davon im Landkreis Rostock. Deutschlandweit versorge sie mehr als 1000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunkstandard, so die Telekom. Bis Ende Juli sollen mehr als 40 Millionen Menschen in ganz Deutschland von 5G profitieren können.

Vodafone will bis zum Jahresende 8000 Antennen mit 5G-Technik ausrüsten, das schnelle Netz soll so für zehn Millionen Menschen bundesweit verfügbar sein. Im kommenden Jahr sollen es doppelt so viele Kunden sein, kündigt Unternehmenssprecher Tobias Krzossa an.

Von Antje Bernstein