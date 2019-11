60 Einsätze für Warnemünder Seenotretter

Rostock

Sie retten Schiffbrüchige, versorgen Verletzte oder Kranke auf hoher See und leisten technische Hilfe – Seenotretter sind rund um die Uhr und bei jedem Wetter gefragt. Zwischen Januar und Oktober dieses Jahres waren sie in Mecklenburg-Vorpommern gleich 500 Mal im Einsatz. „Insgesamt 1010 Menschen konnte geholfen werden. 22 davon wurden aus Seenot gerettet“, bilanziert Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) in Warnemünde.

Durchschnittliches Jahr für Warnemünder Retter

Die Männer und Frauen der Warnemünder Station waren im selben Zeitraum rund 60 Mal im Einsatz. Das letzte Mal am 26. Oktober, als im Bereich zwischen Ahrenshoop und Wustrow zurückgelassene Kleidung gefunden wurde. „Es gab zunächst den Verdacht auf einen Suizid“, so der Leiter des Informationszentrums. Nach mehreren Stunden wurde die Suchaktion jedoch wieder eingestellt. Grund dafür waren der auflandige Wind und die Tatsache, dass keine Vermisstenmeldung eingegangen sei.

„Alles in allem kann man – verglichen mit den Vorjahren – von einem normalen Verlauf der Saison sprechen“, resümiert Westphal.

Neue Überlebensanzüge

Damit die Seenotretter im Ernstfall schnell und zuverlässig helfen können, brauchen sie nicht nur die sicherste Technik und eine moderne Flotte, sondern auch eine entsprechende Ausrüstung. Weil aber die alten Überlebensanzüge bereits in die Jahre gekommen sind, mussten neue her. Unterstützung gab es dabei von der Störtebeker Braumanufaktur.

Elisa Raus, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Störtebeker Braumanufaktur zuständig ist, und Jörg Westphal, Leiter des Seenotretter-Infozentrums in Warnemünde. Quelle: Susanne Gidzinski

Insgesamt 15 000 Euro hat das Unternehmen aus dem Verkaufserlös ihrer alkoholfreien Biere für die Beschaffung gespendet. „Wir wollen mit dieser Aktion auf die Seenotrettung aufmerksam machen und Präventionsarbeit leisten“, sagt Elisa Raus, die im Brauhaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Ein klarer Kopf sei auf dem Wasser ganz besonders wichtig. „Und das wollen wir unseren Kunden vermitteln.“

Leichtes Material für schwere Einsätze

12 Anzüge im Wert von jeweils 1250 Euro konnten mit dem Geld bereits angeschafft werden: zwei für Warnemünde, drei für Sassnitz und sieben für die Station in Stralsund. „Das ist eine Investition in die Sicherheit unserer Mannschaften an Bord“, betont Westphal. Bei einer Umgebungstemperatur von null Grad Celsius können die Retter mit ihrer neuen Bekleidung etwas mehr als zwei Stunden aushalten.

„Wichtig ist, dass man darunter noch ganz normale warme Kleidung trägt“, berichtet Reiner Scholz, von der Station in Warnemünde. Er hat die neuen Kälteschutzanzüge bereits getestet und ist zufrieden. „Man braucht zwar einen Moment, bis man sie anhat, dafür sind sie aber deutlich leichter als die Alten.“ Ein wichtiger Fortschritt, wie Westphal findet. Dadurch sei die Bewegungsfreiheit deutlich höher. Zu der neuen Ausrüstung gehören neben den Anzügen: Kälteschutzkopfhauben, Handschuhe und Füßlinge – „Einfach alles, was für die Arbeit bei Einsätzen in der Kälte notwendig ist.“

Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Warnemünde präsentiert den neuen Überlebensanzug. Neu ist: in den Ärmeln verbirgt sich eine Auftriebshilfe, die aufgeblasen werden kann. Quelle: Susanne Gidzinski

Kooperation geht weiter

Die Kooperation zwischen der DGzRS und der Braumanufaktur laufe bereits seit 2018, wie Raus bestätigt. Im vergangenen Jahr konnten sogar mehr als 21 000 Euro gesammelt werden. „Das Geld haben wir damals in den Ausweichhafen in Barhöft investiert“, bestätigt Westphal. Wofür im nächsten Jahr gesammelt werde sei noch ungewiss. „Wir befinden uns derzeit in der Planung. Aber wir werden bestimmt wieder einen Weg finden, wie wir die Seenotretter unterstützen können“, so Raus.

Jörg Westphal ist froh über die stetige Unterstützung der Braumanufaktur, denn die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger finanziert ihre Arbeit ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen. „Ein Tag Seenotrettung an der deutschen Küste kostet mehr als 100 000 Euro.“

Helfern helfen Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) ist einer der modernsten Seenotrettungsdienste der Welt. Die Retter sind auf Nord- und Ostsee bei jedem Wetter rund um die Uhr einsatzbereit – mit einer Flotte von 60 Seenotrettungskreuzern und -booten. Ihre Arbeit wird ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert. Die Namen der Spender, die einen Anzug im Wert von 1 250 Euro finanzieren, werden auf einem Schild an der Bekleidung verewigt.

Von Susanne Gidzinski