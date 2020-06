60-Jährige aus Güstrow vermisst – Frau benötigt Medikamente

Güstrow

Wer hat Magdalena Füchsel aus Güstrow gesehen? Die 60-Jährige ist am 23. Juni aus einer betreuten Einrichtung in der Barlachstadt verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Vermisste psychisch krank und benötigt regelmäßig Medikamente, damit sich ihr Krankheitsbild nicht verschlechtert. Es liegen vage Hinweise vor, dass sie in Richtung Aachen unterwegs sein könnte.

So sieht die Vermisste aus

Magdalena Füchsel ist in Aachen geboren und wird wie folgt beschrieben: wirkt deutlich jünger als 60 Jahre – eher wie 50 Jahre. Sie ist 163 cm groß, sehr dünn und zierlich. Sie hat schwarz gefärbtes schulterlanges Haar. Besonderes Merkmal: Sie trägt eine Zahnprothese.

Zuletzt hat sie nach Angaben der Polizei folgende Bekleidung getragen: rote Hose mit schwarzen Biesen und ein schwarzes Oberteil. Die 60-Jährige führt immer eine Handtasche bei sich.

Hinweise an Polizei

Informationen zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

