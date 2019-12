60 Jahre Städtepartnerschaft: Das kann Rostock von Finnland lernen

Stadtmitte

Sie liegen beide an der Ostsee, sind fast gleich groß und sogar ähnlich alt. Doch eines unterscheidet die Hafenstädte Rostock und Turku in Finnland ganz wesentlich: „ Turku hat eine richtig schicke Flusspromenade, die sehr belebt und eingebunden ist in die Stadt. Das haben die Finnen besser gemacht“, sagt Studentin Alicia Fechner. Im Oktober ist sie mit 13 Kommilitonen vom Institut für Sonderpädagogische Entwicklungsförderung und Rehabilitation der Uni Rostock nach Finnland gereist. „Ich bin nun dabei, den Gegenbesuch zu organisieren“, sagt Fechner.

Die Studienreise ist ein Beispiel für die inzwischen 60 Jahre alte Zusammenarbeit zwischen Rostock und Turku. Zum Jubiläum der Partnerschaft hat die Hansestadt die Finnen am Donnerstag zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. Vor rund 50 Gästen bekannte Rostocks Kulturamtschefin Michaela Selling, ein Fan des Landes zu sein: „Mir liegt die Stadt Turku daher persönlich sehr am Herzen.“

Europäische Kulturhauptstadt 2011

Schon Mitte der 2000er Jahre habe Selling die Gelegenheit gehabt, mit einer Wirtschaftsdelegation nach Turku zu reisen. Dabei seien viele Firmenkontakte entstanden. Geblieben sind aber auch kulturelle Eindrücke: „Ich erinnere mich an ein großartiges Freilichtmuseum über die Tradition und Lebensweisen der finnischen Bevölkerung in frühere Zeit“, sagt Selling.

Später habe die Kulturamtsleiterin Turku dann zur Eröffnung der Europäischen Kulturhauptstadt 2011 besucht. Sie sei noch heute tief beeindruckt von der großartigen Performance in der klaren kalten Winternacht. „Ich beneide die Stadt, um das Schifffahrtsmuseum an der Wasserkante mit seinen schwimmenden Objekten“, so Selling.

OB Madsen will zu Start-Up-Messe nach Finnland

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will demnächst auch nach Turku – zu einer großen Start-Up-Messe. „ Finnland ist das viert-innovativste Land der Welt. Sie sind sehr weit in Sachen Digitalisierung und Start-Ups“, sagt Madsen. Jukka Vornanen, stellvertretender Vorsitzender des Exekutivrates der Stadt Turku, freut sich über die Zusammenarbeit: „Es ist wichtig, dass wir Ideen austauschen und voneinander lernen. Schließlich haben wir die gleichen Themen, wie Digitalisierung und Klimawandel.“

Die finnische Botschafterin Anne Sipiläinen hebt hervor: „Das Besondere ist, dass hier nicht nur Behörden zusammenarbeiten, sondern auch ehrenamtliche Organisationen.“ Im Grunde seien sich die Deutschen und Finnen sehr ähnlich, so Sipiläinen: „Wir lieben die Natur, sind wissenschaftlich gut und entwickeln neue Technologien. Wir sind Völker der Ingenieure.“ Einen großen Unterschied gebe es aber in der Bildung, wie Selling betont: Bei der PISA-Studie erreiche Finnland hervorragende Ergebnisse. „Wir liegen deutlich dahinter.“

Finnische Spezialitäten im Rathaus und auf Weihnachtsmarkt

Zur Feier des Tages gibt es im Rathaus finnische Spezialitäten, darunter Kohlsuppe mit Lamm, Karelische Piroggen mit Eierbutter und Blauschimmelkäsetorte. Auch Annika Salonen probiert vom Buffet. Ihr gehört der Weihnachtsmarktstand am Uni-Platz mit dem Rentier auf dem Dach. Dort gibt es unter anderem Trollentrunk (heißer Preiselbeersaft mit Rum) und finnischen Weihnachtspunsch mit Nüssen und Rosinen. Die 51-Jährige ist 1973 aus Turku nach Deutschland gekommen: „Die Menschen dort sind vielleicht ein bisschen humorvoller als der Rest des Landes.“

Von André Horn