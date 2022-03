Dummerstorf

In Dummerstorf werden derzeit knapp 30 neue Wohnungen gebaut. Bis Ende Dezember dieses Jahres sollen die ersten Mieter bereits einziehen können. Das Besondere: Die Mieten sind außergewöhnlich niedrig. Der Grund: Die Wohnungen sind sozialer Wohnungsbau und werden gefördert. Einziehen können Menschen mit einem geringem Einkommen und die deshalb einen Wohnberechtigungsschein beantragt haben.

„Wir bauen hier, damit auch Menschen in den Genuss einer schönen Wohnung kommen, die nicht so viel verdienen“, sagt Frank Streeck, Geschäftsführer der HKSW Immobilien GmbH. Vor drei Jahren habe er das Grundstück am Pankelower Weg in Dummerstorf zufällig entdeckt. Das sie dort mal ein Wohnhaus mit mehreren Wohnungen und geringen Mieten bauen würden, stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Bürgermeister Axel Wiechmann freut die private Investition: „Der Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde ist riesig. Die Menschen, die hier arbeiten, müssen ja auch irgendwo wohnen.“

Der Quadratmeter kostet sechs Euro

Nun sollen hier 27 Zwei- und Dreiraumwohnungen zwischen 59 und 75 Quadratmetern und zwei Vierraumwohnungen mit circa 90 Quadratmetern entstehen. Und obwohl gerade mal die Bodenplatte liegt und das Mauerwerk der ersten Etage steht, gibt es schon Interessenten. „Ja, es melden sich schon viele fleißig“, sagt Frank Streeck. Doch noch gibt es nur Gespräche und Angebote. Denn die Bauarbeiten haben Anfang Januar erst begonnen.

Der Quadratmeter für die modernen Wohnungen wird dann sechs Euro kosten. „Wir sind drei Gesellschafter und mit unseren Projekten sehr erfolgreich. Mit dem sozialen Wohnungsbau wollen wir etwas zurückgeben“, sagt der 44-jährige Geschäftsmann. Drei Millionen Euro werden in das neue Wohnhaus investiert. Vom Landesförderinstitut wird der Wohnungsbau unterstützt. „Dafür verpflichten wir uns 20 Jahre günstigen Wohnraum anzubieten“, sagt Frank Streeck.

In Kavelstorf sollen 30 Wohnungen entstehen

Für die Firma ist es der erste soziale Wohnungsbau. „Es ist ein hoher bürokratischer Aufwand“, sagt Streeck. Aber jetzt wo sie alle Bestimmungen kennen würden, könnten sie sich auch weitere Bauprojekte in diesem Bereich vorstellen. Bürgermeister Axel Wiechmann bedauert, dass es zu wenig Wohnraum in der Gemeinde gibt. „Da haben wir viel zu lange geschlafen. Aber das versuchen wir jetzt aufzuholen“, sagt der 55-Jährige energisch.

So hat die Gemeinde jetzt an die Wohnungsgesellschaft Kavelstorf ein Grundstück verkauft, wo einst Garagen und ein alter Stall draufstanden. Im Bereich der Kita in Kavelstorf sollen hier dreißig Wohnungen gebaut werden. „Das Projekt soll im nächsten Jahr in die Umsetzung gehen“, sagt Axel Wiechmann. Zu der rasanten Steigerung der Mieten in den vergangenen Jahren hat der Rathauschef eine klare Meinung: „Ich finde es einfach nur schlimm. Der Aufwand und die bürokratischen Hürden für sozialen Wohnungsbau sind so groß, da brauchen sich die Politiker doch über die explodierenden Mieten nicht wundern. Mich stört diese Verlogenheit.“

Wer hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein? Maßgebendes Einkommen ist das Gesamtjahreseinkommen des Haushalts. Zugrunde gelegt wird das Einkommen, das in den zwölf Monaten ab dem Monat der Antragstellung zu erwarten ist. Folgende Einkommensgrenzen sind festgelegt: 1-Personenhaushalt: 16 800 Euro, 2-Personenhaushalt: 25 200 Euro, 3-Personenhaushalt: 30 940 Euro, zzgl. für jede weitere zum Haushalt rechnende Person: 5 740 Euro. Folgende Vermögenswerte dürfen zudem nicht überschritten werden: 60 000 Euro für das erste zu berücksichtigende Haushaltsmitglied, 30 000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied. Auch verwertbares Vermögen wie Immobilien zählen grundsätzlich zum Vermögen. Zulässige Haushaltsmitglieder sind Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern.

Wohnungen werden von Poll Immobilien vermarktet

Geschäftsmann Frank Streeck musste bei dem Grundstück nicht lange überlegen. „Dummerstorf ist als Gemeinde superinteressant. Die Gemeinde funktioniert und die Anbindung ist auch super“, sagt er. Außerdem sei die Infrastruktur mit Kindertagesstätte und Schule optimal. Für den Bau der Sozialwohnungen wurde die Firma Atrium Haus GmbH beauftragt. Die Wohnungen selbst werden von Poll Immobilien vermarktet. „Im Sommer werden wir wissen, ob wir den Termin der Fertigstellung einhalten können“, sagt Frank Streeck. Aber bisher liege alles im Zeitplan.

Neben dem Bau in Dummerstorf baut HKSW Immobilien GmbH auch gerade elf Wohnungen in Kritzmow, 18 in Bad Doberan und 40 sind in der Südstadt geplant.

Von Stefanie Adomeit