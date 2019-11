Das sind die Höhepunkte der Festtage zum Uni-Jubiläum in Rostock

Rostock

Das Jubiläumsjahr der Uni Rostock steuert auf ihren Höhepunkt zu. Vom 8. bis 12. November zelebriert die traditionsreiche Bildungsstätte ihren 600. Geburtstag mit etlichen Veranstaltungen. Einige, wie der Poetry Slam in der Universitäts-Aula, sind schon restlos ausverkauft. Trotzdem bieten die Festtage noch genügend Unterhaltung. Von Kultur, Musik, und natürlich Party ist für jeden etwas dabei.

Oper eröffnet das Jubiläum

Los geht esam Freitagmit der Jubiläumsoper „Dead End for Cornelius R.“, die in Zusammenarbeit von der Uni Rostock und der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) organisiert wurde. Aufführungen finden an allen Festtagen, außer dem 11. November, im Katharinensaal ab 19.30 Uhr statt. Karten sind auf der Internetseite der HMT er­hältlich.

Für Partyfreunde sorgen am gleichen Abendmehrere DJs im Peter-Weiss-Haus bei „ 600 – The Party“ für gute Stimmung. Darunter: ­Teutilla, besser bekannt als Arnim, Frontsänger der Band Beatsteaks. Auch dabei: die Band Neufundland und DJane Josi Miller.

Jubiläumsball: Sektempfang, Buffet und Livemusik

Eines der Hauptevents: der Jubiläumsball am 9. November im Moya. Die Besucher erwarten ein Buffet und Sektempfang sowie Live-Musik und Akrobatikshows von Toni Gutewort & his Dance Orchestra, den Artistinnen Mona & Laura und dem Showtanzquartett des TSC Schwedt. Einlass ist ab 19 Uhr. Um 20 Uhr beginnt das Programm. Karten gibt es im Vorverkauf für 50 oder 75 Euro und an der Abendkasse für 100 Euro.

Festmatinee im Volktheater am Sonntag

Musikfreunde lauschen amSonntag um 11 Uhr einer Festmatinee im Volkstheater. Das Freie Studentenorchester Rostock, das größte Amateurorchester MVs, wird in kleinerer Besetzung klassische Stücke zum Besten geben. Auch dabei: die UniverCity Big Band, ein Jazzensemble, das Musik aus verschiedenen Genres, wie Blues, Funk Swing und Jazzrock, spielt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 10 Euro, an der Tageskasse 15 Euro.

An allen Festtagen geöffnet: Der Jubiläumsmarktauf dem Universitätsplatz, der von mittags bis abends frei zugänglich ist. Zudem finden an diesem Wochenende Führungen durch das Universitätshauptgebäude statt. In diesem können Interessierte am Samstag auch Schauvorlesungen im Hörsaal 218 hören. Die Zeiten dafür: 11, 13 und 16 Uhr.

Schauvorlesungen und Laternen-Umzug für Kinder

Kommenden Montag (11. November)ist mit der Kinder-Uni auch für junge Rostock-Fans etwas dabei. In der Vorlesung „Was hat St. Martin mit der Uni zu tun?“ lernen sie im Kloster zum Heiligen Kreuz einiges zur Geschichte der Universität. Um 15 Uhr startet die 45-minütige Vorlesung. Darauf folgt eine Stadtrallye, bei der die Kinder in Gruppen an den Stationen unterschiedliche Programmpunkte erleben.

Um 16.30 Uhr führt ein Laternen-Umzugvom Uniplatz zum Rosengarten und zurück. Kinder sind herzlich eingeladen, mit ihren eigenen Laternen dabei zu sein und den Umzug schön zu erleuchten, sagt Mitorganisatorin Wiebke Loseries. Den Abschluss der Kinder-Uni gibt es um 17 Uhr mit einem Musikprogramm auf der Bühne vor dem Uni-Hauptgebäude.

Gründungstag mit Festumzug und künstlerischem Programm

Der 12. November, der Tag an dem die Uni vor 600 Jahren gegründet wurde, startet mit einem feierlichen Festumzug durch die Innenstadt. Angeführt wird dieser von Uni-Rektor Wolfgang Schareck sowie Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, der in der Hansestadt geboren wurde. Beginn ist auf dem Uniplatz um 15 Uhr. Von dort aus geht es über die Kröpeliner Straße zur Marienkirche. Dort zelebrieren die Teilnehmer ab 16 Uhr den akademischen Festakt.

Zum Abend des letzten Festtagesführen Studenten des Physikinstitutes das Theaterstück „Besuch bei Dracula – Schatzsuche im Spukschloss“ auf. Dabei kombinieren sie Schauspiel mit einer Schauvorlesung, die spektakuläre Physik­experimente inklusive wissenschaftlicher Erklärungen liefert. Bei der knapp einstündigen Veranstaltung erleben die Zuschauer eine Geschichte über junge Wohnungssuchende, die an einen fragwürdigen Immobilieneigentümer geraten. Einlass ist um 17.30 Uhr im Physik-Hörsaal der Albert-Einstein-Straße 23-24. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss gibt es um 19 Uhrbeim „Festival der Sinne“ verschiedene Überraschungen für die Besucher. Für die Geschmacksnerven bietet die Mensa ein Buffet, während das Musiker-Duo Camou für die musikalische Untermalung sorgt. Karten gibt es im Vorverkauf ab 11 Euro. Den Abschluss der Festtage bildet ein Event im Foyer des Konrad-Zuse-Hauses. Ab 21.30 Uhr gibt es dort was auf die Augen und Ohren. Es ertönen futuristische Klänge bei der frei zugänglichen Performance „Wie klingt die Zukunft?“.

Von Anh Tran