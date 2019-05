Güstrow

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall südlich von Güstrow gestorben. Auf der L 17 zwischen den Ortschaften Zehna und Lohmen kollidierte der Mann mit seiner Maschine frontal mit einem Pkw, der aufgrund einer Gefahrenbremsung in die Gegenfahrbahn gerutscht war. Der 30-jährige Fahrer des Opels hatte auf eine „stockende Verkehrslage“ reagiert, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer starb noch im Rettungswagen an seinen schweren Verletzungen. Die Strecke musste für viereinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Daniel Heidmann