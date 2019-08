Rostock

Hand in Hand sitzen Ursula und Joachim Wilken auf ihrem Balkon, essen selbst gemachte Pralinen und genießen den Blick auf den Garten. Seit mehr als 18 Jahren lebt das Ehepaar in seiner Wohnung in Warnemünde. Doch ihre gemeinsame Geschichte begann bereits viele Jahre früher. „Wir haben eine Schule besucht und sind im selben Dorf aufgewachsen“, erinnert sich Joachim Wilken. Verliebt haben sie sich in ihrer Jugend, geheiratet mit 19 Jahren – als bereits der erste Sohn unterwegs war. Seitdem konnte sie nichts auseinanderbringen. „Ich hätte ihn auch ohne Kind nicht losgelassen“, betont seine Frau und streichelt ihm übers Knie. „Wir gehören zueinander.“

Das Rezept für eine glückliche Ehe

Dass ihre Liebe seit mittlerweile 65 Jahren Bestand hat, sei keine Selbstverständlichkeit. Was aber ist das Geheimnis ihrer noch immer glücklichen Ehe? „Damit eine Beziehung hält, muss man etwas dafür tun. Ich für meinen Teil halte seit Jahren mein Gewicht“, scherzt der 84-Jährige. Hinter dieser Aussage verbirgt sich auch ein Funken Ernst, denn: Die Eheleute hübschen sich täglich füreinander auf und lassen sich nie gehen.

„In einer Beziehung ist vor allem ein respektvoller und ehrlicher Umgang miteinander wichtig. Über Treue müssen wir uns in unserem Alter wohl keine Gedanken mehr machen“, fügt Ursula Wilken mit einem Augenzwinkern hinzu. Über die Jahre hinweg habe das Paar gelernt, dass es nicht nur darauf ankommt, gemeinsamen Aktivitäten nachzugehen, sondern sich ausreichend Freiräume zu lassen. „Die Balance dazwischen ist entscheidend“, erklärt die 83-Jährige. Während sie regelmäßig mit ihren Freundinnen ausgeht, nimmt ihr Mann wöchentlich an einem Stammtisch für ehemalige Kapitäne teil. „Mehr als eine Stunde halte ich es aber nicht aus“, sagt der ausgebildete Lotse. Dann packt ihn die Sehnsucht und er geht zurück zu seiner Liebsten.

Daheim teilen sie sich alle Aufgaben gerecht auf. Streit darüber, wer welche Hausarbeiten zu erledigen hat, gebe es kaum. „Wir prügeln uns selten“, merkt der 84-Jährige belustigt an. „Morgens besprechen wir, was wir unternehmen wollen und widmen uns dann der Wohnung“, erzählt seine Frau. Dieses System habe sich bereits von Anfang an bewehrt. Weil der ehemalige Lotse beruflich oft unterwegs war und im Gegenzug jede zweite Woche freihatte, habe er viele Aufgaben im Haushalt übernommen. „Ich hatte viel Zeit für unsere drei Kinder und bin zum richtigen Staubsauger-Profi geworden“, sagt er.

„Unsere besten zwei Jahre“

Um sich fit zu halten, geht das Paar einmal pro Woche in die Sauna, macht Ausflüge mit dem Fahrrad und verbringt viel Zeit im Freien. „Wir sind eigentlich immer unterwegs“, bestätigt Joachim Wilken. Langeweile ist bei den Rostockern ein absolutes Fremdwort. Wenn sie nicht gerade durch die Hansestadt touren, bereisen sie die Welt. „Wir haben schon viele Länder gesehen“, berichtet er. Die schönsten Erinnerungen verbinden beide mit ihrem Aufenthalt im Jemen.

„Dort war ich ab 1975 zwei Jahre lang als Überseelotse stationiert“, erinnert sich Wilken. Die damals 30-Jährigen lebten zusammen mit ihrer Tochter in einem Haus direkt am Meer. „Es war so schön. Wir wurden direkt in die Gemeinschaft aufgenommen und hatten viele Möglichkeiten“, meint Ursula Wilken. Die gelernte Krankenschwester habe dort ihrem Beruf nachgehen können und war vor allem für die Pflege von verunfallten Personen zuständig. In ihrer Freizeit habe sie das Nähen gelernt. „Es waren unsere zwei besten Jahre“, schwärmt ihr Mann.

Was sich liebt, das neckt sich

Wer sich mit dem Paar unterhält, merkt schnell, wie innig ihre Liebe auch heute noch ist. Sie gehen liebevoll miteinander um, lassen aber keine Gelegenheit aus, sich auch ein wenig zu necken. Dass es hin und wieder auch mal kracht, wollen die beiden gar nicht bestreiten. „Das gehört zu einer gesunden Beziehung dazu“, findet Ursula Wilken. Was sie anderen Paaren als Tipp mitgeben würden? „Man muss miteinander sprechen und die Dinge klären. Auf keinen Fall sollte man Probleme verschleppen und nachtragend sein“, meint hingegen der Rostocker. Seine Frau pflichtet ihm kopfnickend bei.

Ein Fest auf hoher See

Jedes Jahr im August nehmen sich Ursula und Joachim Wilken Zeit, um auf ihre Ehe anzustoßen. Traditionell gehen sie in ein Restaurant und genießen die Zweisamkeit. „Das ist immer ein Höhepunkt“, meint die 83-Jährige. Anders aber in diesem Jahr. Mit Freunden und Familie möchten sie ihren 65. Hochzeitstag groß zelebrieren. Rund 50 Gäste werden mit ihnen an Bord eines Schiffes gehen und das Jubiläum feiern. „Das ist etwas ganz Besonderes für uns. Daher haben wir keine Mühen gescheut“, betont der ehemalige Lotse.

Ein Leben lang

Wenn das Paar an die Zukunft denkt, sind sie sich in einem ganz besonders einig: „Wir werden bis zum Schluss zusammen sein“, sagt Ursula Wilken und schaut zu ihrem Gatten, der ihren Blick erwidert. Im Freundeskreis habe es noch keine Eiserne Hochzeit gegeben. „Manche haben sich getrennt und andere wiederum haben ihren Partner bereits verloren“, berichtet Ursula Wilken traurig. Umso dankbarer ist sie, dass es ihr und ihrem Mann noch immer gesundheitlich sehr gut geht und sie im Beisein mit der Familie feiern können. „Das ist schließlich nicht selbstverständlich. Wir haben sehr großes Glück.“

Von Susanne Gidzinski