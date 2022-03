Rostock

Seit Freitagabend wird ein 66-jähriger Mann aus der Umgebung von Rostow vermisst. Der Gesuchte benötigt dringend medizinischer Betreuung, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Trotz des Einsatzes eines Fährtenhundes, des Polizeihubschraubers und weiterer Einsatzkräfte der Landespolizei blieben die Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,80 Meter groß, kräftig, trägt graues Haar und eine große Brille.

Bekleidet ist der Gesuchte mit einer schwarz-weiß karierten Fleecejacke, einer blauen Hose und dunklen Schuhen.

66-Jähriger aus Rostow vermisst Quelle: privat

Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Hinweise können an den Notruf der Polizei oder an das Polizeihauptrevier in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874-4110 gerichtet werden.

Von RND