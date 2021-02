67 neue Corona-Fälle am Sonntag in MV

Rostock

Die Zahl der registrierten Corona-Neuerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Wochenende im Vergleich zur Vorwoche erneut gestiegen. Am Samstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 174 neue Infektionsfälle, am Sonntag weitere 67. Das waren zusammen 241 und damit 25 mehr als am Wochenende zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz wuchs leicht auf 65,7 Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Am meisten neue Fälle gibt es mit 37 im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Inzidenz liegt nun bei 123,1. Auch im Landkreis Rostock steigt die Inzidenz weiter. Anfang der Woche hatte die Region noch unter der Inzidenz 35 gelegen, nun heißt der Wert 82,9. Der Landkreis Vorpommern-Rügen bleibt mit 22,3 weiterhin die Region mit der geringsten Inzidenz. Fünf Neuinfektionen wurden hier im Vergleich zum Vortag gemeldet.

Neben Vorpommern-Rügen bleibt nur Stadt Rostock (25,8) deutlich unter dem für Lockerungen wichtigen Schwellenwert von 35. In der Hansestadt gibt es am Sonntag drei neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 739 Menschen an oder mit Corona verstorben – am Sonntag gab es keine weiteren Fälle. 239 Corona-Patienten – 18 weniger als am Vortag – sind derzeit im Krankenhaus, 39 von ihnen auf einer Intensivstation.

Eine erste Corona-Impfung haben in Mecklenburg-Vorpommern bislang rund 77 200 Menschen und damit 4,8 Prozent der Bevölkerung erhalten. Die erforderliche zweite Impfung bekamen 47 800 Personen, ein Drittel davon Bewohner von Altenheimen.

Von Katharina Ahlers