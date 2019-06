Warnemünde

In Warnemünde hat am Donnerstagabend eine 68 Jahre alte Frau einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der junge Mann hat versucht, ihr die Tasche aus der Hand zu reißen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem versuchten Raubüberfall in einem Warnemünder Park unweit eines Parkhauses. Der Täter näherte sich auf einem Fahrrad der 68-Jährigen von hinten und versuchte, ihr die Handtasche aus der Hand zu reißen.

Die Geschädigte leistete heftige Gegenwehr, worauf der Täter zu Fall kam und anschließend ohne Beute und ohne sein Fahrrad in unbekannte Richtung floh.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt:

Etwa 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, schlank

Bekleidet mit grauer Jogginghose, dunkelblauer Jacke und Kapuze oder Basecap

Der Täter war während der Tat mit einem Tuch vermummt.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer kann Hinweise zum Täter oder sonstige Angaben zum Tathergang machen, die zur Ergreifung des Täters führen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter 0381-49161616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

RND/sal